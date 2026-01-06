Miloto: resultados del martes 6 de enero de 2026

Este martes, 6 de enero, se llevó a cabo el sorteo 463 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $ 600 millones de Miloto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 6 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 463 fueron:

01- 03- 13- 02- 06

Sorteo 462 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.