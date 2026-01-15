Lotería

Miloto: resultados del sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

16 de enero de 2026, 3:18 a. m.
Miloto 15 de enero.
Miloto 15 de enero. Foto: Montaje Semana

Este jueves, 15 de enero, se llevó a cabo el sorteo 469 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $850 millones de Miloto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 15 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 469 fueron:

  • 15- 03- 11- 22- 19

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

