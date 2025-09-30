Suscribirse

Miloto: resultados ganadores del último sorteo del 30 de septiembre de 2025

Por medio del Canal Uno se puede seguir el sorteo.

Manuel Santiago Sánchez González

1 de octubre de 2025, 3:05 a. m.
Sorteo 30 de septiembre.
Este martes 30 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición del sorteo de Miloto, una modalidad del Baloto que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.

En el pasado sorteo, Miloto logró premiar a un ciudadano en la ciudad de Caquetá al ganar el acumulado de Miloto de $600.000.000 millones.

Debido a que el acumulado de la lotería cayó, para la noche de hoy se dispuso de un premio inicial de 120 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 30 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 407 fueron:

  • 36- 18- 31- 27- 38
Para jugar MiLoto debe escoger 5 pares de números al azar
El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 2 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

MiLotoJuegos de azarResultados Lotería

