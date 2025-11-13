Miloto: sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025

Este jueves, 13 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 431.

En la noche anterior, el acumulado de 120 millones cayó por segunda noche consecutiva. Por lo cual para la noche de hoy se tendrán 120 millones de premios.

Resultados de Miloto del 13 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 431 fueron:

33-18 -22-37-36

Números ganadores de Miloto. | Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 14 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.