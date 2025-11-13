Suscribirse

Loterías

Miloto: sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025

Por medio del canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

14 de noviembre de 2025, 3:05 a. m.
Sorteo 19 de septiembre de 2025.
Sorteo del 13 de noviembre. | Foto: Montaje Semana

Este jueves, 13 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 431.

En la noche anterior, el acumulado de 120 millones cayó por segunda noche consecutiva. Por lo cual para la noche de hoy se tendrán 120 millones de premios.

Resultados de Miloto del 13 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 431 fueron:

  • 33-18 -22-37-36
Números ganadores de Miloto.
Números ganadores de Miloto. | Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 14 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las fechas en las que Atlético Nacional y América de Cali jugarán los dos clásicos en cuadrangulares de la Liga Betplay

2. Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este viernes 14 de noviembre de 2025

3. Estos son los empleados de Estados Unidos que recibieron un cheque de 10.000 dólares: “se destacaron por su desempeño excepcional”

4. La BBC pide disculpas a Donald Trump por un montaje engañoso contra el presidente. De esto se trata

5. Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares: Nacional, Medellín, América y Junior en el grupo de la muerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoResultados LoteríaLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.