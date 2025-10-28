Suscribirse

Miloto: sorteo del martes 28 de octubre, estos son los números ganadores

El sorteo se desarrolla los lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

29 de octubre de 2025, 3:13 a. m.
Sorteo del marte 9 de septiembre de 2025.
Sorteo del martes 28 de octubre | Foto: Montaje Semana

Este martes, 28 de octubre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 422.

El sorteo entregó un acumulado de $ 650 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 28 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 422 fueron:

  • 13-26 -30-10 -25
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Sorteo 422. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 30 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

