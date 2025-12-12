Suscribirse

Miloto: sorteo del viernes 12 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

13 de diciembre de 2025, 3:08 a. m.
MiLoto 10 de octubre de 2025.
Los resultados de Miloto el 12 de noviembre. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Este viernes,12 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 449.

Los apostadores buscaron obtener el acumulado de 500 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 12 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 449 fueron:

  • 05 - 23- 01 - 38- 36
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 449 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

