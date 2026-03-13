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Miloto: sorteo del viernes 13 de marzo con un acumulado de 200 millones de pesos

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

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Redacción Loterías
13 de marzo de 2026, 10:10 p. m.
Sorteo del viernes 13 de marzo.
Sorteo del viernes 13 de marzo. Foto: Montaje Semana

Este viernes, 13 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 501 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

Resultados de Miloto del 13 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo 501 fueron:

  • 24-07-23-20-27

El acumulado está en 200 millones.

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.
MiLoto publicó la combinación del último sorteo. Foto: Getty Images / Baloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

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El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 16 de marzo a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.