Miloto tiene nuevo ganador: conozca los números que se llevaron el premio mayor en el sorteo del 11 de noviembre

Los juegos de azar en Colombia continúan ganando popularidad y se han consolidado como uno de los pasatiempos favoritos de los ciudadanos, en gran parte por los atractivos premios millonarios que ofrecen.

Uno de los más destacados es Miloto, una modalidad que ha despertado la ilusión de millones de jugadores en todo el país. El pasado martes 11 de noviembre, por segunda vez en la semana, se conoció un nuevo ganador que dejó este importante sorteo.

La lotería es un juego de azar que requiere ciertas estrategias. | Foto: Getty Images

Según información oficial, el tiquete fue adquirido de manera manual en un punto de venta de la red aliada Paga Todo. El afortunado, residente en Bogotá, transformó su destino al obtener un premio de $120 millones en el sorteo No. 0431, tras acertar con la combinación de los números 02, 03, 08, 19 y 34.

Con este resultado, el capitalino se suma a la lista de ganadores que confirman que la fortuna puede llegar cuando menos se espera.

Para reclamar su premio, el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones del proceso en el portal oficial www.baloto.com.

MiLoto 11 de noviembre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).