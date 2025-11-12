Loterías
Miloto tiene nuevo ganador: conozca los números que se llevaron el premio mayor en el sorteo del 11 de noviembre
En Colombia, una parte de los recursos obtenidos por la venta de boletos de loterías y chances se destina al apoyo del sector salud.
Los juegos de azar en Colombia continúan ganando popularidad y se han consolidado como uno de los pasatiempos favoritos de los ciudadanos, en gran parte por los atractivos premios millonarios que ofrecen.
Uno de los más destacados es Miloto, una modalidad que ha despertado la ilusión de millones de jugadores en todo el país. El pasado martes 11 de noviembre, por segunda vez en la semana, se conoció un nuevo ganador que dejó este importante sorteo.
Según información oficial, el tiquete fue adquirido de manera manual en un punto de venta de la red aliada Paga Todo. El afortunado, residente en Bogotá, transformó su destino al obtener un premio de $120 millones en el sorteo No. 0431, tras acertar con la combinación de los números 02, 03, 08, 19 y 34.
Con este resultado, el capitalino se suma a la lista de ganadores que confirman que la fortuna puede llegar cuando menos se espera.
Para reclamar su premio, el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones del proceso en el portal oficial www.baloto.com.
Actualmente, los jugadores cuentan con más facilidades para participar, ya que la modalidad digital permite adquirir los boletos desde el celular o el computador, con solo un clic. Esta opción busca ofrecer mayor comodidad y seguridad, además de garantizar la transparencia en cada sorteo.