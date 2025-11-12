Suscribirse

Loterías

Miloto tiene nuevo ganador: conozca los números que se llevaron el premio mayor en el sorteo del 11 de noviembre

En Colombia, una parte de los recursos obtenidos por la venta de boletos de loterías y chances se destina al apoyo del sector salud.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
12 de noviembre de 2025, 2:21 p. m.
Sorteo 29 de agosto
Nuevo ganador del Miloto en el sorteo del 11 de noviembre. | Foto: Montaje Semana

Los juegos de azar en Colombia continúan ganando popularidad y se han consolidado como uno de los pasatiempos favoritos de los ciudadanos, en gran parte por los atractivos premios millonarios que ofrecen.

Uno de los más destacados es Miloto, una modalidad que ha despertado la ilusión de millones de jugadores en todo el país. El pasado martes 11 de noviembre, por segunda vez en la semana, se conoció un nuevo ganador que dejó este importante sorteo.

La lotería es un juego de azar que requiere ciertas estrategias.
La lotería es un juego de azar que requiere ciertas estrategias. | Foto: Getty Images

Según información oficial, el tiquete fue adquirido de manera manual en un punto de venta de la red aliada Paga Todo. El afortunado, residente en Bogotá, transformó su destino al obtener un premio de $120 millones en el sorteo No. 0431, tras acertar con la combinación de los números 02, 03, 08, 19 y 34.

MiLoto Resultados de Hoy Martes 11 de noviembre de 2025💫✅💰

Con este resultado, el capitalino se suma a la lista de ganadores que confirman que la fortuna puede llegar cuando menos se espera.

Para reclamar su premio, el nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones del proceso en el portal oficial www.baloto.com.

MiLoto 10 de octubre de 2025.
MiLoto 11 de noviembre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Actualmente, los jugadores cuentan con más facilidades para participar, ya que la modalidad digital permite adquirir los boletos desde el celular o el computador, con solo un clic. Esta opción busca ofrecer mayor comodidad y seguridad, además de garantizar la transparencia en cada sorteo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Competencia desleal? Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras

2. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

3. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

4. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

5. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BalotoMiLotoLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.