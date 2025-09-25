Suscribirse

Loterías

Miloto | Vea los números que cayeron esta noche, jueves 25 de septiembre

El acumulado aumenta 50 millones al no producirse un ganador.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

26 de septiembre de 2025, 3:19 a. m.
Sorteo 1 de septiembre
Sorteo del 25 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

Este jueves, 25 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 404 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 500 millones de pesos.

Resultados de Miloto, 25 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 385 fueron:

  • 17- 15- 21- 30- 09
Sorteo 28 de agosto
Sorteo 25 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 26 de septiembre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se destapan nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller, pareja de B King: “Dejó su hija de dos años”

2. Las llaves semifinales en la Copa Libertadores 2025: dos brasileños, un argentino y un ecuatoriano

3. Sergio Busquets hace radical anuncio para su futuro y sacude al fútbol: esto fue lo que decidió

4. Atlético Madrid vs. Real Madrid: canal y hora exacta para ver el derbi en vivo desde Colombia

5. Aliste la sombrilla: este es el pronóstico del clima en Bogotá para el viernes 26 de septiembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.