Suscribirse

Loterías

Miloto viernes: vea los resultados del chance de hoy, 19 de septiembre

Cada noche el premio mayor aumenta 50 millones al no producirse un ganador tras la realización del sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

20 de septiembre de 2025, 3:04 a. m.
Sorteo 19 de septiembre de 2025.
Sorteo 19 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje Semana

En la noche el viernes 19 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo número 401 de Miloto. La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.

Para la noche de hoy el acumulado es de 350 millones que podrán ser para el feliz ganador del sorteo.

Resultados de Miloto, 19 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 401 fueron:

  • 12- 26- 23- 22- 28
Sorteo 29 de agosto
Sorteo 19 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el lunes 22 de septiembre, desde las 10 de la noche. Por medio del Canal 1 y las redes sociales de la empresa, las personas podrán realizar un seguimiento del mismo.

Tras los últimos anuncios de la marca, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esperanza Gómez revela la millonaria demanda que prepara contra Facebook e Instagram, esta es la razón detrás de su decisión

2. El director de la Policía le respondió a Petro ante el regaño hacia la comandante de La Dorada, Caldas, por presuntamente no estar en un evento

3. Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 20 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

4. Este es el empresario que fue baleado frente a un foro de precandidatos presidenciales en Bucaramanga

5. Exesposo de Marcela Reyes está desaparecido; la DJ se pronunció: “Días grises y dolorosos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoLoteríaResultados LoteríaLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.