¿Nuevo millonario? Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 30 de agosto de 2025

Este sábado 30 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4587, en el que un apostador se convirtió en el feliz ganador del premio mayor de 15 mil millones de pesos.

“Felicitamos a los ganadores de esta semana. Tenemos mucho por festejar, revisa bien tu billete y disfruta del premio“, señaló la Lotería de Boyacá al dar a conocer los resultados de su último sorteo en Instagram.

Resultados del sorteo 4587 de la Lotería de Boyacá

Premio mayor de 15 mil millones de pesos

Número 9106 de la serie 118

Resultados para chance

Primeras tres cifras: 910

Últimas tres cifras: 106

Últimas dos cifras: 06

Última cifra: 6

Secos de la Lotería de Boyacá el 30 de agosto de 2025

1 premio fortuna por $1000 millones: número 4626 serie 040

1 premio alegría por $400 millones: número 6521 serie 132

1 premio ilusión por $300 millones: número 5698 serie 249

1 premio esperanza por $100 millones: número 6694 serie 104

Números ganadores de los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá

Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 3628 de la serie 059

Sorteo del 16 de agosto de 2025: número 0904 de la serie 345

Sorteo del 9 de agosto de 2025: número 3670 de la serie 208

Sorteo del 2 de agosto de 2025: número 8038 de la serie 009