Número afortunado de la lotería de Boyacá: resultado ganador de este 7 de febrero

La Lotería de Boyacá vuelve a captar la atención de miles de apostadores en el país con su sorteo 4609, realizado el sábado 31 de enero a las 10:45 de la noche.

El tradicional juego de azar, uno de los más emblemáticos de Colombia, ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos, una cifra que promete cambiar la vida de quien resulte ganador y marcar el inicio de febrero con fortuna.

Sorteo del premio mayor de $15.000 millones

El sorteo 4609 corresponde a la Lotería de Boyacá, que juega todos los sábados en horario nocturno. El premio mayor de $15.000 millones tuvo como combinación ganadora el:

Número: 5619

5619 Serie: 138

Además del premio principal, por otro lado también se sortearon los secos, lo que amplía las posibilidades de ganar para los participantes.

Resultados de los últimos tres sorteos

Como referencia para los apostadores, estos fueron los números ganadores de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Boyacá:

Sorteo del 31 de enero de 2026: número 8769 de la serie 402 .

número de la serie . Sorteo del 17 de enero de 2026: número 8227 de la serie 134 .

número de la serie . Sorteo del 10 de enero de 2026: número 9036 de la serie 207.

Estos resultados permiten a los jugadores analizar tendencias y mantener el seguimiento habitual de los números favorecidos por la suerte.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

El sorteo 4609 cuenta con el siguiente plan de premios:

Premio Mayor: $15.000.000.000

$15.000.000.000 Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: $400.000.000

$400.000.000 Premio Ilusión: $300.000.000

$300.000.000 Premio Esperanza: $100.000.000

$100.000.000 Premio Berraquera: $50.000.000

$50.000.000 Premio Optimismo: $20.000.000

$20.000.000 Premio Valentía: $10.000.000

Esta estructura busca distribuir la premiación en distintos niveles, beneficiando tanto a grandes ganadores como a quienes aciertan combinaciones parciales.