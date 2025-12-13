Loterías
Número afortunado de la Lotería de Risaralda, viernes 12 de diciembre: ganador del sorteo 2929
La Lotería del Risaralda cumplió una nueva cita con sus jugadores en la noche del 12 de diciembre.
La Lotería del Risaralda celebró este viernes 12 de diciembre de 2025 una nueva edición de su sorteo semanal, correspondiente al número 2929.
El juego, que se realiza de manera habitual los viernes a las 11:00 de la noche, volvió a concentrar la atención de miles de apostadores que siguieron de cerca el anuncio del número afortunado y la distribución de sus premios.
Número ganador del premio mayor
La combinación ganadora del sorteo 2929 fue:
- Número el 1687
- Serie: 245
El resultado que marcó el cierre de la jornada y dio paso a la verificación de boletos en todo el departamento y otras regiones del país.
Resultados de los 3 sorteos anteriores
Previo al sorteo de este 12 de diciembre, la Lotería del Risaralda había registrado los siguientes números ganadores en semanas recientes:
- 21 de noviembre de 2025: número 9834, serie 250.
- 14 de noviembre de 2025: número 8647, serie 091.
- 7 de noviembre de 2025: número 5074, serie 021.
Plan de premios
Además del premio mayor, la Lotería del Risaralda ofrece más opciones con los premios secos, en los cuales se encuentran:
- Premio mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
- Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)