Número afortunado de la Lotería de Risaralda, viernes 12 de diciembre: ganador del sorteo 2929

La Lotería del Risaralda cumplió una nueva cita con sus jugadores en la noche del 12 de diciembre.

Redacción Loterías
13 de diciembre de 2025, 10:56 a. m.
El resultado del sorteo 2929 cerró la programación de la Lotería del Risaralda.
Una nueva edición del sorteo semanal dejó definido el número afortunado. | Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

La Lotería del Risaralda celebró este viernes 12 de diciembre de 2025 una nueva edición de su sorteo semanal, correspondiente al número 2929.

El juego, que se realiza de manera habitual los viernes a las 11:00 de la noche, volvió a concentrar la atención de miles de apostadores que siguieron de cerca el anuncio del número afortunado y la distribución de sus premios.

Número ganador del premio mayor

La combinación ganadora del sorteo 2929 fue:

  • Número el 1687
  • Serie: 245

El resultado que marcó el cierre de la jornada y dio paso a la verificación de boletos en todo el departamento y otras regiones del país.

Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 12 de Diciembre de 2025

Resultados de los 3 sorteos anteriores

Previo al sorteo de este 12 de diciembre, la Lotería del Risaralda había registrado los siguientes números ganadores en semanas recientes:

  • 21 de noviembre de 2025: número 9834, serie 250.
  • 14 de noviembre de 2025: número 8647, serie 091.
  • 7 de noviembre de 2025: número 5074, serie 021.
El último sorteo de noviembre entregó el número afortunado de la semana.
El número ganador fue revelado a las 11 de la noche, horario habitual del juego. | Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Plan de premios

Además del premio mayor, la Lotería del Risaralda ofrece más opciones con los premios secos, en los cuales se encuentran:

  • Premio mayor: $2.333.333.333
  • Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
  • Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
  • Seco Mula Millonaria: $150.000.000
  • Seco Milagro Millonario: $80.000.000
  • Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
  • Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

