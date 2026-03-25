Número del premio mayor de la Lotería del Huila: combinación ganadora, 24 de marzo de 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 24 de marzo de 2026 su sorteo semanal, en el que miles de apostadores esperaban conocer la combinación ganadora del premio mayor, que asciende a 2.000 millones de pesos colombianos.

Resultado del sorteo 4748 de este martes

De acuerdo con la información oficial, el sorteo número 4748, jugado a las 10:25 de la noche, dejó como número ganador del premio mayor el:

Número: 4170

Serie: 090

Este resultado corresponde al sorteo ordinario que se realiza cada martes, consolidándose como una de las loterías regionales más tradicionales del país.

Premios entregados en la jornada

Además del premio mayor, la lotería cuenta con una estructura de incentivos que reparte múltiples ganancias entre los participantes. Para este sorteo, el plan de premios incluyó:

Premio mayor de 2.000 millones de pesos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

Estos premios secundarios aumentan las probabilidades de ganar, convirtiéndose en un atractivo adicional para los jugadores.

No solo el premio mayor capta la atención, ya que la Lotería del Huila distribuye diversas recompensas adicionales en cada sorteo. Foto: Getty Images / Lotería del Huila

Resultados recientes de la Lotería del Huila

En las semanas anteriores, los números ganadores han mostrado una amplia variación, lo que mantiene la expectativa entre los apostadores. Estos fueron los resultados más recientes:

17 de marzo de 2026: 1503 / 144

1503 / 144 10 de marzo de 2026: 5324 / 166

5324 / 166 3 de marzo de 2026: 8305 / 161

Cada sorteo refleja la aleatoriedad del juego, elemento clave en este tipo de dinámicas.