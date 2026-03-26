Número ganador de la Lotería de Bogotá: combinación de los 10.000 millones de pesos, jueves 26 de marzo de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en el país con un nuevo sorteo que pone en juego un premio mayor de $10.000 millones. Este tradicional juego de azar, que se realiza cada jueves en horas de la noche, mantiene la expectativa entre quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Resultado del sorteo 2838: expectativa por el número ganador

Para el sorteo correspondiente al jueves 26 de marzo de 2026, identificado con el número 2839.

Sin embargo, el número ganador del premio mayor fue reportado como:

XXXX – Serie por confirmar

El resultado oficial suele divulgarse minutos después del sorteo a través de los canales autorizados, por lo que se recomienda a los jugadores verificar siempre en medios oficiales o distribuidores certificados.

Historial reciente de números ganadores

El comportamiento de los últimos sorteos muestra una amplia variación en las combinaciones ganadoras, lo que mantiene abiertas las posibilidades para todos los participantes. Estos han sido los resultados más recientes:

19 de marzo de 2026: número 1509 – serie 303

número 1509 – serie 303 12 de marzo de 2026: número 1867 – serie 400

número 1867 – serie 400 5 de marzo de 2026: número 5989 – serie 150

Este registro evidencia que no existe un patrón fijo, lo que refuerza el carácter aleatorio del juego.