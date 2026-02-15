Número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de febrero de 2026

La noche del sábado 14 de febrero quedó marcada por la emoción entre los jugadores de la Lotería de Boyacá, quienes esperaban con ansiedad el sorteo número 4610, realizado a las 10:45 p. m. El principal atractivo fue un premio mayor histórico de 15.000 millones de pesos, una cifra que mantuvo a los apostadores al borde de la emoción.

Este sábado, 14 de febrero, se confirmó que este sorteo dejó un nuevo millonario en Colombia, quien ahora celebra su buena fortuna y se une a la lista de ganadores que han cambiado su vida gracias a la suerte.

Número ganador Lotería de Boyacá, sábado 14 de febrero de 2026

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

Número: 4015

Serie: 164

Ganadores de los 3 sorteos anteriores

Estos han sido los números ganadores de las 3 últimas fechas:

Sorteo del 7 de febrero de 2026 : número 5619 de la serie 138

: número de la serie Sorteo del 31 de enero de 2026: número 8769 de la serie 402 .

número de la serie . Sorteo del 17 de enero de 2026: número 8227 de la serie 134.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

El sorteo 4609 cuenta con el siguiente plan de premios:

Premio Mayor: 15.000.000.000 $

15.000.000.000 $ Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: 400.000.000 $

400.000.000 $ Premio Ilusión: 300.000.000 $

300.000.000 $ Premio Esperanza: 100.000.000 $

100.000.000 $ Premio Berraquera: 50.000.000 $

50.000.000 $ Premio Optimismo: 20.000.000 $

20.000.000 $ Premio Valentía: 10.000.000 $

Con esta modalidad, la Lotería asegura que los premios se distribuyan entre distintos niveles, premiando tanto a quienes logran el mayor acierto como a quienes consiguen combinaciones parciales