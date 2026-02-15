Loterías

Número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 14 de febrero de 2026

Un nuevo millonario se suma a los ganadores de la Lotería de Boyacá tras el sorteo del sábado 14 de febrero.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de febrero de 2026, 5:54 a. m.
La lotería jugó este sábado, 11 de octubre
La lotería jugó este sábado, 11 de octubre Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

La noche del sábado 14 de febrero quedó marcada por la emoción entre los jugadores de la Lotería de Boyacá, quienes esperaban con ansiedad el sorteo número 4610, realizado a las 10:45 p. m. El principal atractivo fue un premio mayor histórico de 15.000 millones de pesos, una cifra que mantuvo a los apostadores al borde de la emoción.

Este sábado, 14 de febrero, se confirmó que este sorteo dejó un nuevo millonario en Colombia, quien ahora celebra su buena fortuna y se une a la lista de ganadores que han cambiado su vida gracias a la suerte.

Número ganador Lotería de Boyacá, sábado 14 de febrero de 2026

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

  • Número: 4015
  • Serie: 164
YouTube video kdPfw6vmcBA thumbnail

Ganadores de los 3 sorteos anteriores

Estos han sido los números ganadores de las 3 últimas fechas:

  • Sorteo del 7 de febrero de 2026: número 5619 de la serie 138
  • Sorteo del 31 de enero de 2026: número 8769 de la serie 402.
  • Sorteo del 17 de enero de 2026: número 8227 de la serie 134.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

El sorteo 4609 cuenta con el siguiente plan de premios:

  • Premio Mayor: 15.000.000.000 $
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: 400.000.000 $
  • Premio Ilusión: 300.000.000 $
  • Premio Esperanza: 100.000.000 $
  • Premio Berraquera: 50.000.000 $
  • Premio Optimismo: 20.000.000 $
  • Premio Valentía: 10.000.000 $

Con esta modalidad, la Lotería asegura que los premios se distribuyan entre distintos niveles, premiando tanto a quienes logran el mayor acierto como a quienes consiguen combinaciones parciales

