Loterías

Número ganador de la Lotería de Risaralda, 29 de agosto: premio mayor del último sorteo con billete conmemorativo

En el sorteo 2914, la Lotería del Risaralda celebró sus 58 años con un billete conmemorativo.

Redacción Loterías
30 de agosto de 2025, 10:58 a. m.
El sorteo 2914 de la Lotería del Risaralda se realizó el 29 de agosto con la emisión de un billete conmemorativo.
La Lotería del Risaralda celebró el 29 de agosto su sorteo número 2914 con billete conmemorativo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty y Lotería del Risaralda

La lotería del Risaralda celebró anoche su sorteo correspondiente al viernes 29 de agosto de 2025, en lo que fue el sorteo número 2914 de este popular juego de azar.

Como cada viernes, a las 11:00 p.m., los colombianos siguieron con expectativa el desarrollo del sorteo que prometía cambiar la vida del afortunado poseedor del billete ganador.

Número ganador del premio mayor, viernes 29 de agosto de 2025

  • Número: 5858
  • Serie: 254
Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 29 de Agosto de 2025

Premio mayor de 2.333 millones de pesos

El premio mayor del sorteo 2914 alcanzó la cifra de $2.333.333.333, convirtiéndose en una cifra atractiva para los jugadores habituales de esta lotería departamental que lleva 58 años brindando ilusión a los colombianos.

“La Lotería del Risaralda conmemora sus 58 años siendo parte de la historia del departamento, reafirmando el compromiso con los risaraldenses y la salud pública del país y proyectándose en crecimiento, de acuerdo con los lineamientos del gobernador de Risaralda Juan Diego Patiño Ochoa”, señaló la Alcaldía de Risaralda.

La Lotería del Risaralda se ha consolidado como una de las más tradicionales del país, con 58 años ofreciendo esperanzas a sus jugadores al tiempo que contribuye a la salud de los colombianos.

“Por esta razón el mejor regalo que los risaraldenses pueden darle a la Lotería del Risaralda es la compra del billete durante esta semana, que tiene un diseño especial en homenaje a los 58 años de la entidad”, afirma la Alcaldía de Risaralda.

Secos de premios disponibles

El sorteo del viernes 29 de agosto no solo ofreció el premio mayor, sino que distribuyó premios en múltiples categorías para incrementar las posibilidades de los participantes:

Premio mayor y secos del sorteo 2914:

  • Premio Mayor: $2.333.333.333
  • Seco el Gordo de la Risaralda: $300.000.000
  • Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
  • Seco Mula Millonaria: $150.000.000
  • Seco Milagro Millonario: $80.000.000
  • Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
  • Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Antecedentes de sorteos recientes

Los últimos sorteos de la Lotería del Risaralda han registrado los siguientes números ganadores:

  • 22 de agosto de 2025 (Sorteo 2913): número 5929 de la serie 020
  • 15 de agosto de 2025 (Sorteo 2912): número 7166 de la serie 054
  • 8 de agosto de 2025 (Sorteo 2911): número 4553 de la serie 074

Los participantes pueden verificar sus boletos consultando la página oficial de la Lotería del Risaralda o acudiendo a los puntos de venta autorizados. Es importante recordar que los boletos ganadores deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la entidad organizadora.

La Lotería del Risaralda continuará su cronograma regular con el próximo sorteo programado para el viernes 5 de septiembre de 2025, manteniendo su tradición de realizar sorteos cada viernes a las 11:00 p.m.

