Loterías

Número ganador de la Lotería de Santander: sorteo del viernes 12 de diciembre de 2025

La jornada del viernes reunió a miles de jugadores en torno a la Lotería de Santander.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

13 de diciembre de 2025, 10:58 a. m.