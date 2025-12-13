Loterías
Número ganador de la Lotería de Santander: sorteo del viernes 12 de diciembre de 2025
La jornada del viernes reunió a miles de jugadores en torno a la Lotería de Santander.
El sorteo 5048 de la Lotería de Santander se realizó el viernes 12 de diciembre y dejó definido el número afortunado, uno de los más esperados por los apostadores del país.
Como es habitual, el resultado fue divulgado tras el cierre de la jornada, generando expectativa entre quienes adquirieron fracciones o el billete completo.
Resultado del premio mayor del sorteo 5048
De acuerdo con la información oficial del sorteo celebrado este viernes, el premio mayor de la Lotería de Santander quedó en manos del número y la serie que se detallan a continuación:
- Número ganador: 4166
- Serie: 195
Los últimos números ganadores de la Lotería de Santander
El historial reciente de resultados muestra cómo la suerte ha cambiado de manos en las últimas semanas.
Estos fueron los números ganadores del premio mayor en los sorteos anteriores:
- 3611 – serie 254: viernes, 5 de diciembre de 2025
- 2372 – serie 079: viernes, 28 de noviembre de 2025
- 0172 – serie 371: viernes, 21 de noviembre de 2025
Este registro permite a los apostadores hacer seguimiento a los resultados más recientes y mantener sus propias cábalas para futuros sorteos.