Loterías

Número ganador de la Lotería de Santander: sorteo del viernes 12 de diciembre de 2025

La jornada del viernes reunió a miles de jugadores en torno a la Lotería de Santander.

Redacción Loterías
13 de diciembre de 2025, 10:58 a. m.
La Lotería de Santander dio a conocer su número correspondiente al sorteo del 12 de diciembre.
Este viernes se llevó a cabo la edición más reciente de la Lotería de Santander. | Foto: Getty Images / Lotería de Santander

El sorteo 5048 de la Lotería de Santander se realizó el viernes 12 de diciembre y dejó definido el número afortunado, uno de los más esperados por los apostadores del país.

Como es habitual, el resultado fue divulgado tras el cierre de la jornada, generando expectativa entre quienes adquirieron fracciones o el billete completo.

Resultado del premio mayor del sorteo 5048

De acuerdo con la información oficial del sorteo celebrado este viernes, el premio mayor de la Lotería de Santander quedó en manos del número y la serie que se detallan a continuación:

  • Número ganador: 4166
  • Serie: 195
Resultado LOTERIA DEL SANTANDER Viernes 12 de Diciembre de 2025

Los últimos números ganadores de la Lotería de Santander

El historial reciente de resultados muestra cómo la suerte ha cambiado de manos en las últimas semanas.

Lotería de Santander - 31 de octubre de 2025.
Este viernes, la Lotería de Santander completó un nuevo sorteo de su tradicional juego. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: logo Lotería de Santander.

Estos fueron los números ganadores del premio mayor en los sorteos anteriores:

  • 3611 – serie 254: viernes, 5 de diciembre de 2025
  • 2372 – serie 079: viernes, 28 de noviembre de 2025
  • 0172 – serie 371: viernes, 21 de noviembre de 2025

Este registro permite a los apostadores hacer seguimiento a los resultados más recientes y mantener sus propias cábalas para futuros sorteos.

