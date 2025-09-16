Loterías
Número ganador de la Lotería del Huila: resultado del último sorteo, 16 de septiembre 2025
La emoción se apoderó de los apostadores del Huila durante el sorteo nocturno de la Lotería, que ofreció millonarios premios este 16 de septiembre.
El martes 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Huila, el cual se celebra cada semana a las 10:25 p.m. Los jugadores tenían la esperanza de resultar ganadores del premio mayor, que este martes alcanzó los 2.000 millones de pesos.
Resultado del sorteo del 16 de septiembre
El premio mayor del sorteo número 4721, ha sido sorteado:
- Número ganador: 4477
- Número de serie: 049
Este resultado marcó la expectativa de cientos de jugadores que revisan cada semana los números de la Lotería del Huila con la ilusión de cambiar su vida.
Premios disponibles y categorías
La Lotería del Huila ofrece distintas categorías de premios, más allá del millonario premio mayor de 2.000 millones de pesos se encuentran los siguientes secos:
- Primer seco: 150 millones de pesos (se entrega uno)
- Segundo seco: 100 millones de pesos (se entregan cinco)
- Tercer seco: 30 millones de pesos (se entregan diez)
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (se entregan diez)
Historial reciente de números ganadores
El sorteo de esta semana se suma a la lista de resultados recientes de la Lotería del Huila:
- Sorteo del 9 de septiembre de 2025: número 6416, serie 190
- Sorteo del 2 de septiembre de 2025: número 7151, serie 033
- Sorteo del 26 de agosto de 2025: número 2472, serie 131
Este historial permite a los jugadores identificar patrones, aunque la naturaleza del sorteo hace que cada número tenga la misma probabilidad de ser elegido.
Cómo participar en próximos sorteos
La Lotería del Huila se celebra todos los martes a las 10:25 p.m., y los boletos están disponibles en puntos autorizados en todo el departamento y en algunas plataformas digitales. Los interesados pueden revisar los resultados en la página oficial y verificar si su número coincide con el ganador.