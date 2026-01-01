Número ganador de la Lotería del Meta, el 31 de diciembre de 2025: repase el último sorteo del año

El sorteo 3279 de la Lotería del Meta acabó siendo el último del año 2025. Se jugó este miércoles, 31 de diciembre, en su horario habitual de 10:30 p.m., y dejó como ganador el número 4074 con la serie 120.

Repase la transmisión oficial del sorteo 3279 de la Lotería del Meta, que se llevó a cabo por medio de los canales oficiales de la entidad. Recuerde que en SEMANA siempre le traemos el desarrollo de esta, una de las loterías más reconocidas en Colombia.

Sorteo 3279 de la Lotería del Meta - 31 de diciembre de 2025

Número ganador: 4074

Serie: 120

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, reza en la web oficial de la entidad.

Y añaden: “Para el año 2027, nos posicionaremos como el punto de referencia indiscutible en el sector de juegos de azar y suerte en Colombia. Destacaremos por nuestra gestión altamente eficiente y nuestro firme compromiso con la generación de recursos destinados a promover el bienestar y la salud en nuestra nación”.

Los últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta

Número 8099 de la serie 019 : 24 de diciembre de 2025.

de la serie : 24 de diciembre de 2025. Número 2447 de la serie 137 : 17 de diciembre de 2025.

de la serie : 17 de diciembre de 2025. Número 4732 de la serie 146: 10 de diciembre de 2025

Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy martes, 30 de diciembre

Plan de premios en la Lotería del Meta

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Meta se llevará a cabo el 7 de enero de 2026 en su horario habitual, es decir, a partir de las 10:30 p.m.