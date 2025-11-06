Suscribirse

Número ganador del Baloto: acumulado de 28.600 millones, miércoles 5 de noviembre 2025

Con un acumulado de 28.600 millones, el Baloto volvió a captar la atención de miles de jugadores.

Redacción Loterías
6 de noviembre de 2025, 11:23 a. m.
Miles de apostadores participaron en el más reciente sorteo del Baloto realizado este miércoles.
El sorteo 2575 del Baloto volvió a captar el interés de quienes confían en el azar. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Baloto

El Baloto jugó su sorteo del miércoles 5 de noviembre de 2025 con el sorteo número 2575 en el que se encontraba un acumulado de 28.600 millones de pesos. En esta misma jornada también se sorteó la modalidad Baloto Revancha, con un acumulado de 6.800 millones de pesos.

El resultado oficial del Baloto fue el siguiente:

  • Número ganador: 09 -14 - 29 - 35 - 40
  • Súper balota: 03

Modalidad Baloto Revancha, los números ganadores fueron:

  • Número ganador: 14 - 16 - 26 - 39 - 43
  • Súper balota: 14

Historial de los 3 últimos resultados del Baloto y Revancha

Durante los últimos sorteos, los números del Baloto principal y su modalidad Revancha han mostrado combinaciones diversas, manteniendo la expectativa de los jugadores en todo el país.

El Baloto de este miércoles volvió a despertar la emoción de quienes confían en el azar.
El Baloto llevó a cabo su sorteo 2575 con gran participación y expectativa nacional. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Baloto

Los números ganadores de los tres sorteos anteriores fueron:

Baloto:

  • 3 de noviembre de 2025: 05 - 09 - 26 - 28 - 32 - Súper balota 03
  • 1 de noviembre de 2025: 01 - 21 - 24 - 25 - 43 - Súper balota 14
  • 29 de octubre de 2025: 02 - 14 - 22 - 25 - 29 - Súper balota 13

Baloto Revancha:

  • 3 de noviembre de 2025: 05 - 12 - 18 - 27 - 31 - Súper balota 03
  • 1 de noviembre de 2025: 05 - 24 - 27 - 37 - 41 - Súper balota 06
  • 29 de octubre de 2025: 07 - 09 - 13 - 21 - 42 - Súper balota 03

El juego mantiene su calendario habitual, con sorteos cada lunes, miércoles y sábado.

El Baloto recuerda que todos los ganadores deben presentar una identificación válida y que las apuestas digitales también requieren la impresión del tiquete descargado desde el portal oficial.

