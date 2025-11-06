Loterías
Número ganador del Baloto: acumulado de 28.600 millones, miércoles 5 de noviembre 2025
Con un acumulado de 28.600 millones, el Baloto volvió a captar la atención de miles de jugadores.
El Baloto jugó su sorteo del miércoles 5 de noviembre de 2025 con el sorteo número 2575 en el que se encontraba un acumulado de 28.600 millones de pesos. En esta misma jornada también se sorteó la modalidad Baloto Revancha, con un acumulado de 6.800 millones de pesos.
El resultado oficial del Baloto fue el siguiente:
- Número ganador: 09 -14 - 29 - 35 - 40
- Súper balota: 03
Modalidad Baloto Revancha, los números ganadores fueron:
- Número ganador: 14 - 16 - 26 - 39 - 43
- Súper balota: 14
Historial de los 3 últimos resultados del Baloto y Revancha
Durante los últimos sorteos, los números del Baloto principal y su modalidad Revancha han mostrado combinaciones diversas, manteniendo la expectativa de los jugadores en todo el país.
Los números ganadores de los tres sorteos anteriores fueron:
Baloto:
- 3 de noviembre de 2025: 05 - 09 - 26 - 28 - 32 - Súper balota 03
- 1 de noviembre de 2025: 01 - 21 - 24 - 25 - 43 - Súper balota 14
- 29 de octubre de 2025: 02 - 14 - 22 - 25 - 29 - Súper balota 13
Baloto Revancha:
- 3 de noviembre de 2025: 05 - 12 - 18 - 27 - 31 - Súper balota 03
- 1 de noviembre de 2025: 05 - 24 - 27 - 37 - 41 - Súper balota 06
- 29 de octubre de 2025: 07 - 09 - 13 - 21 - 42 - Súper balota 03
El juego mantiene su calendario habitual, con sorteos cada lunes, miércoles y sábado.
El Baloto recuerda que todos los ganadores deben presentar una identificación válida y que las apuestas digitales también requieren la impresión del tiquete descargado desde el portal oficial.