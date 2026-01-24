Loterías

Número que cayó en la Lotería de Risaralda: sorteo de este viernes 23 de enero de 2026

La noche del viernes trajo un nuevo resultado para uno de los sorteos más seguidos del país.

Redacción Loterías
24 de enero de 2026, 11:15 a. m.
Un nuevo resultado fue definido este 23 de enero en el sorteo semanal de Risaralda.
Un nuevo resultado fue definido este 23 de enero en el sorteo semanal de Risaralda. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

La noche de este viernes 23 de enero de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Risaralda, uno de los juegos de azar más tradicionales del país. El evento, que se lleva a cabo todos los viernes a las 11:00 p. m., volvió a captar la atención de miles de apostadores que esperaban conocer el número ganador y la posibilidad de llevarse el premio mayor, valorado en 2.333 millones de pesos.

El número ganador del sorteo de este viernes 23 de enero

Con este resultado, la Lotería de Risaralda define la combinación ganadora del premio mayor; además, cuenta con diferentes premios secos que hacen parte del plan de premios vigente.

Combinación ganadora

  • Número: 3406
  • Serie: 277
YouTube video xphEz6QnSOw thumbnail

Los jugadores que adquirieron billetes con este número deberán verificar también la serie, ya que de ello depende la adjudicación exacta del premio.

Conozca si se llevó el premio gordo de la Lotería de Risaralda, sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Resultados de los sorteos anteriores

En las semanas recientes, la Lotería de Risaralda ha registrado los siguientes números ganadores, que sirven como referencia para los apostadores habituales:

  • 16 de enero de 2026: número 7485, serie 054.
  • 9 de enero de 2026: número 8672, serie 260.
  • 3 de enero de 2026: número 5634, serie 042.

Estos resultados muestran la variabilidad propia del juego y mantienen viva la expectativa cada viernes por la noche.

Noticias Destacadas