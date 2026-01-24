Número que cayó en la Lotería de Risaralda: sorteo de este viernes 23 de enero de 2026

La noche de este viernes 23 de enero de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Risaralda, uno de los juegos de azar más tradicionales del país. El evento, que se lleva a cabo todos los viernes a las 11:00 p. m., volvió a captar la atención de miles de apostadores que esperaban conocer el número ganador y la posibilidad de llevarse el premio mayor, valorado en 2.333 millones de pesos.

El número ganador del sorteo de este viernes 23 de enero

Con este resultado, la Lotería de Risaralda define la combinación ganadora del premio mayor; además, cuenta con diferentes premios secos que hacen parte del plan de premios vigente.

Combinación ganadora

Número: 3406

Serie: 277

Los jugadores que adquirieron billetes con este número deberán verificar también la serie, ya que de ello depende la adjudicación exacta del premio.

Resultados de los sorteos anteriores

En las semanas recientes, la Lotería de Risaralda ha registrado los siguientes números ganadores, que sirven como referencia para los apostadores habituales:

16 de enero de 2026: número 7485, serie 054.

número 7485, serie 054. 9 de enero de 2026: número 8672, serie 260.

número 8672, serie 260. 3 de enero de 2026: número 5634, serie 042.

Estos resultados muestran la variabilidad propia del juego y mantienen viva la expectativa cada viernes por la noche.