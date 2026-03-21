Número que se llevó el premio mayor de la Lotería de Risaralda: sorteo del 20 de marzo de 2026

La Lotería de Risaralda realizó este viernes 20 de marzo de 2026 uno de sus sorteos más esperados, dejando como resultado un nuevo millonario en el país.

El premio mayor, que supera los 2.300 millones de pesos, volvió a captar la atención de miles de apostadores que siguieron el sorteo con expectativa.

Resultado del premio mayor

En esta edición del sorteo, el número ganador del premio mayor de 2.333.333.333 pesos fue el que definió al afortunado que ahora se suma a la lista de nuevos millonarios en Colombia, la combinación ganadora es:

Número: 7015

Serie: 281

Lista de premios secos destacados

Dentro de la estructura de premios, la Lotería de Risaralda incluye varias categorías que reparten sumas considerables:

Seco “El Gordo de la Risaralda” : 300.000.000 pesos

: 300.000.000 pesos Seco “Ángel de la Suerte” : 200.000.000 pesos

: 200.000.000 pesos Seco “Mula Millonaria” : 150.000.000 pesos

: 150.000.000 pesos Seco “Milagro Millonario”: 80.000.000 pesos

A estos se suman otras series de premios: