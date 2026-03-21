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Número que se llevó el premio mayor de la Lotería de Risaralda: sorteo del 20 de marzo de 2026

Se conoció el número del premio mayor en el sorteo del 20 de marzo de la Lotería de Risaralda.

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Redacción Loterías
21 de marzo de 2026, 6:07 a. m.
El resultado del premio principal ya fue revelado por la Lotería de Risaralda.
El resultado del premio principal ya fue revelado por la Lotería de Risaralda. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda realizó este viernes 20 de marzo de 2026 uno de sus sorteos más esperados, dejando como resultado un nuevo millonario en el país.

El premio mayor, que supera los 2.300 millones de pesos, volvió a captar la atención de miles de apostadores que siguieron el sorteo con expectativa.

Resultado del premio mayor

En esta edición del sorteo, el número ganador del premio mayor de 2.333.333.333 pesos fue el que definió al afortunado que ahora se suma a la lista de nuevos millonarios en Colombia, la combinación ganadora es:

  • Número: 7015
  • Serie: 281
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Lista de premios secos destacados

Dentro de la estructura de premios, la Lotería de Risaralda incluye varias categorías que reparten sumas considerables:

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  • Seco “El Gordo de la Risaralda”: 300.000.000 pesos
  • Seco “Ángel de la Suerte”: 200.000.000 pesos
  • Seco “Mula Millonaria”: 150.000.000 pesos
  • Seco “Milagro Millonario”: 80.000.000 pesos

A estos se suman otras series de premios:

  • Guaca de Oro: 60.000.000 pesos (3 premios)
  • Cofre de Diamantes: 50.000.000 pesos (5 premios)
  • Trébol de la Fortuna: 40.000.000 pesos (3 premios)
  • De Perla: 35.000.000 pesos (5 premios)
  • Cosecha Millonaria: 30.000.000 pesos (11 premios)