Números de la Lotería de Risaralda, combinación ganadora del viernes 19 de diciembre de 2025

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 19 de diciembre de 2025 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2930, uno de los más esperados por los apostadores en el cierre del año. Como es habitual, el juego se llevó a cabo a las 11:00 de la noche, único día y horario en el que se sortea este tradicional chance del Eje Cafetero.

El premio mayor, que para esta jornada asciende a 2.333 millones de pesos, volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en todo el país, atentos a conocer la combinación ganadora.

Número ganador del sorteo 2930

En el sorteo de este viernes, la combinación ganadora fue el:

Número 4686

Serie: 195

El premio mayor y el plan de premios vigente

Para el sorteo del 19 de diciembre de 2025, la Lotería del Risaralda contó con el siguiente plan de premios:

Premio Mayor: 2.333.333.333 pesos

2.333.333.333 pesos Seco El Gordo de la Risaralda: 300.000.000 pesos

300.000.000 pesos Seco Ángel de la Suerte: 200.000.000 pesos

200.000.000 pesos Seco Mula Millonaria: 150.000.000 pesos

150.000.000 pesos Seco Milagro Millonario: 80.000.000 pesos

80.000.000 pesos Secos Guaca de Oro: 60.000.000 pesos (3 premios)

60.000.000 pesos (3 premios) Secos Cofre de Diamantes: 50.000.000 pesos (5 premios)

50.000.000 pesos (5 premios) Secos Trébol de la Fortuna: 40.000.000 pesos (3 premios)

40.000.000 pesos (3 premios) Secos de Perla: 35.000.000 pesos (5 premios)

35.000.000 pesos (5 premios) Secos Cosecha Millonaria: 30.000.000 pesos (11 premios)

El resultado del más reciente sorteo del Risaralda se conoció a las 11 de la noche, como es habitual. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Resultados de los 3 últimos sorteos

En las semanas previas, la Lotería del Risaralda dejó las siguientes combinaciones ganadoras:

12 de diciembre de 2025: número 1687, serie 245

número 1687, serie 245 21 de noviembre de 2025: número 9834, serie 250

número 9834, serie 250 14 de noviembre de 2025: número 8647, serie 091

Estos resultados muestran la variabilidad habitual del juego, en el que cada viernes se renuevan las expectativas de miles de apostadores.