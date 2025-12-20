Números de la Lotería de Risaralda, combinación ganadora del viernes 19 de diciembre de 2025

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 19 de diciembre de 2025 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2930, uno de los más esperados por los apostadores en el cierre del año. Como es habitual, el juego se llevó a cabo a las 11:00 de la noche, único día y horario en el que se sortea este tradicional chance del Eje Cafetero.
El premio mayor, que para esta jornada asciende a 2.333 millones de pesos, volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en todo el país, atentos a conocer la combinación ganadora.
Número ganador del sorteo 2930
En el sorteo de este viernes, la combinación ganadora fue el:
- Número 4686
- Serie: 195
El premio mayor y el plan de premios vigente
Para el sorteo del 19 de diciembre de 2025, la Lotería del Risaralda contó con el siguiente plan de premios:
- Premio Mayor: 2.333.333.333 pesos
- Seco El Gordo de la Risaralda: 300.000.000 pesos
- Seco Ángel de la Suerte: 200.000.000 pesos
- Seco Mula Millonaria: 150.000.000 pesos
- Seco Milagro Millonario: 80.000.000 pesos
- Secos Guaca de Oro: 60.000.000 pesos (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: 50.000.000 pesos (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: 40.000.000 pesos (3 premios)
- Secos de Perla: 35.000.000 pesos (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: 30.000.000 pesos (11 premios)
Resultados de los 3 últimos sorteos
En las semanas previas, la Lotería del Risaralda dejó las siguientes combinaciones ganadoras:
- 12 de diciembre de 2025: número 1687, serie 245
- 21 de noviembre de 2025: número 9834, serie 250
- 14 de noviembre de 2025: número 8647, serie 091
Estos resultados muestran la variabilidad habitual del juego, en el que cada viernes se renuevan las expectativas de miles de apostadores.