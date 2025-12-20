Loterías

Números de la Lotería de Risaralda, combinación ganadora del viernes 19 de diciembre de 2025

Miles de apostadores estuvieron atentos al resultado del sorteo realizado la noche del 19 de diciembre.

Redacción Loterías
20 de diciembre de 2025, 11:03 a. m.
El cierre de la semana llegó con expectativa por el sorteo tradicional de los viernes.
El cierre de la semana llegó con expectativa por el sorteo tradicional de los viernes. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 19 de diciembre de 2025 un nuevo sorteo, correspondiente al número 2930, uno de los más esperados por los apostadores en el cierre del año. Como es habitual, el juego se llevó a cabo a las 11:00 de la noche, único día y horario en el que se sortea este tradicional chance del Eje Cafetero.

El premio mayor, que para esta jornada asciende a 2.333 millones de pesos, volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en todo el país, atentos a conocer la combinación ganadora.

Número ganador del sorteo 2930

En el sorteo de este viernes, la combinación ganadora fue el:

  • Número 4686
  • Serie: 195
YouTube video tzf5wAMQap8 thumbnail

El premio mayor y el plan de premios vigente

Para el sorteo del 19 de diciembre de 2025, la Lotería del Risaralda contó con el siguiente plan de premios:

Loterías

Lotería de Medellín el viernes 19 de diciembre: verifique si ganó millones de pesos

Loterías

Descubra si fue el afortunado ganador de la Lotería de Santander, este viernes 19 de diciembre: número del premio mayor

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 19 de diciembre de 2025

Loterías

Miloto: números ganadores del viernes 19 de diciembre de 2025

Loterías

¿Ya verificó si es el nuevo millonario?: Resultado de Super Astro Sol el viernes 19 de diciembre

Loterías

Baloto enseñó los números qué más cayeron en sus sorteos este 2025: uno se repitió más de 50 veces

Loterías

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy viernes, 19 de diciembre

Loterías

Número afortunado de la Lotería de Risaralda, viernes 12 de diciembre: ganador del sorteo 2929

Loterías

Lotería de Risaralda: vea los resultados de este viernes, 5 de diciembre de 2025; último sorteo

Loterías

Conozca si ganó el último sorteo de la Lotería de Risaralda en el mes: número afortunado del 28 de noviembre

  • Premio Mayor: 2.333.333.333 pesos
  • Seco El Gordo de la Risaralda: 300.000.000 pesos
  • Seco Ángel de la Suerte: 200.000.000 pesos
  • Seco Mula Millonaria: 150.000.000 pesos
  • Seco Milagro Millonario: 80.000.000 pesos
  • Secos Guaca de Oro: 60.000.000 pesos (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: 50.000.000 pesos (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: 40.000.000 pesos (3 premios)
  • Secos de Perla: 35.000.000 pesos (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: 30.000.000 pesos (11 premios)
El resultado del sorteo 2929 cerró la programación de la Lotería del Risaralda.
El resultado del más reciente sorteo del Risaralda se conoció a las 11 de la noche, como es habitual. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Resultados de los 3 últimos sorteos

En las semanas previas, la Lotería del Risaralda dejó las siguientes combinaciones ganadoras:

  • 12 de diciembre de 2025: número 1687, serie 245
  • 21 de noviembre de 2025: número 9834, serie 250
  • 14 de noviembre de 2025: número 8647, serie 091

Estos resultados muestran la variabilidad habitual del juego, en el que cada viernes se renuevan las expectativas de miles de apostadores.

