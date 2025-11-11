Loterías
Números de la suerte: resultados completos de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy, martes 11 de noviembre
Ya se jugó el sorteo de este importante juego de azar, conozca cuáles fueron los números que lo pueden convertir en millonario.
La tradicional lotería La Antioqueñita llevó a cabo este martes, 11 de noviembre, una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus acostumbradas ediciones diarias:una en la mañana y otra en la tarde.
El primer sorteo del día, correspondiente al número 6129, se realizó a las 10:00 a. m., generando gran expectativa entre los seguidores habituales de este reconocido juego de azar, considerado uno de los más representativos del país.
En esta ocasión, el número afortunado fue el 5651, mientras que en el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que brinda una posibilidad extra de ganar, la balota seleccionada fue la número 3.
Resultados del sorteo 6129 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 5651
- Quinta balota: 3
Por otro lado, la edición vespertina está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados en tiempo real.
Resultado del sorteo 6130 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Si aún no ha consultado los sorteos anteriores, estos fueron los resultados más recientes:
La Antioqueñita Día
- Lunes 10 de noviembre de 2025: 3526 – Quinta balota: 1
- Domingo 9 de noviembre de 2025: 8687 – Quinta balota: 9
- Sábado 8 de noviembre de 2025: 3863 – Quinta balota: 1
La Antioqueñita Tarde
- Lunes 10 de noviembre de 2025: 2842 – Quinta balota: 3
- Domingo 9 de noviembre de 2025: 3974 – Quinta balota: 5
- Sábado 8 de noviembre de 2025: 7237– Quinta balota: 4
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este miércoles, 12 de noviembre, a las 10:00 a. m., manteniendo viva la ilusión de miles de participantes que confían en la suerte y esperan convertirse en los próximos ganadores.