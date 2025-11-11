Números de la suerte: resultados completos de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy, martes 11 de noviembre

La tradicional lotería La Antioqueñita llevó a cabo este martes, 11 de noviembre, una nueva jornada de sorteos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus acostumbradas ediciones diarias:una en la mañana y otra en la tarde.

El primer sorteo del día, correspondiente al número 6129, se realizó a las 10:00 a. m., generando gran expectativa entre los seguidores habituales de este reconocido juego de azar, considerado uno de los más representativos del país.

En esta ocasión, el número afortunado fue el 5651, mientras que en el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que brinda una posibilidad extra de ganar, la balota seleccionada fue la número 3.

Resultados del sorteo 6129 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 5651

Quinta balota: 3

Por otro lado, la edición vespertina está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer los resultados en tiempo real.

Resultado del sorteo 6130 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si aún no ha consultado los sorteos anteriores, estos fueron los resultados más recientes:

La Antioqueñita Día

Lunes 10 de noviembre de 2025: 3526 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Domingo 9 de noviembre de 2025: 8687 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sábado 8 de noviembre de 2025: 3863 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

Lunes 10 de noviembre de 2025: 2842 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Domingo 9 de noviembre de 2025: 3974 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sábado 8 de noviembre de 2025: 7237– Quinta balota: 4