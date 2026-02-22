Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

La Lotería Chontico presentó este domingo 22 de febrero de 2026 los resultados de sus dos ediciones, Día y Noche.
Resultado Chontico Día
En la edición Diurna del Chontico, los números ganadores se distribuyeron de la siguiente manera:
- Premio mayor: 4025-5
- Tres últimas cifras: 025
- Dos últimas cifras: 25
- Número completo: 4025
- Última cifra: 5
Resultado Chontico Noche
Por su parte, la edición Nocturna del Chontico entregó los siguientes resultados:
- Premio mayor: Pendiente
- Tres últimas cifras: Pendiente
- Dos últimas cifras: Pendiente
- Número completo: Pendiente
- Última cifra: Pendiente
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico
Para quienes no pudieron consultar los resultados de los sorteos anteriores, a continuación se presenta un resumen de los últimos tres días en ambas ediciones:
Chontico Día
- 21 de febrero de 2026: 6131 - 3
- 20 de febrero de 2026: 7972 - 8
- 19 de febrero de 2026: 8976 - 3
Chontico Noche
- 21 de febrero de 2026: 1163-4
- 20 de febrero de 2026: 1295 - 6
- 19 de febrero de 2026: 8461 - 4