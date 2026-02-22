Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

La Lotería Chontico presentó este domingo 22 de febrero de 2026 los resultados de sus dos ediciones, Día y Noche.

Resultado Chontico Día

En la edición Diurna del Chontico, los números ganadores se distribuyeron de la siguiente manera:

Premio mayor: 4025-5

4025-5 Tres últimas cifras: 025

025 Dos últimas cifras: 25

25 Número completo: 4025

4025 Última cifra: 5

Resultado Chontico Noche

Por su parte, la edición Nocturna del Chontico entregó los siguientes resultados:

Premio mayor: Pendiente

Pendiente Tres últimas cifras: Pendiente

Pendiente Dos últimas cifras: Pendiente

Pendiente Número completo: Pendiente

Pendiente Última cifra: Pendiente

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Para quienes no pudieron consultar los resultados de los sorteos anteriores, a continuación se presenta un resumen de los últimos tres días en ambas ediciones:

Chontico Día

21 de febrero de 2026: 6131 - 3

20 de febrero de 2026: 7972 - 8

19 de febrero de 2026: 8976 - 3

Chontico Noche