Loterías

Números ganadores de Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este domingo 22 de febrero de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de febrero de 2026, 1:18 p. m.
Resultados del Chontico Día y Noche
Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Lotería Chontico presentó este domingo 22 de febrero de 2026 los resultados de sus dos ediciones, Día y Noche.

Resultado Chontico Día

En la edición Diurna del Chontico, los números ganadores se distribuyeron de la siguiente manera:

  • Premio mayor: 4025-5
  • Tres últimas cifras: 025
  • Dos últimas cifras: 25
  • Número completo: 4025
  • Última cifra: 5
YouTube video _mYUVg1cwPM thumbnail

Resultado Chontico Noche

Por su parte, la edición Nocturna del Chontico entregó los siguientes resultados:

  • Premio mayor: Pendiente
  • Tres últimas cifras: Pendiente
  • Dos últimas cifras: Pendiente
  • Número completo: Pendiente
  • Última cifra: Pendiente
YouTube video 1G-Fu2ApBdo thumbnail

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Para quienes no pudieron consultar los resultados de los sorteos anteriores, a continuación se presenta un resumen de los últimos tres días en ambas ediciones:

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

Loterías

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este sábado, 21 de febrero de 2026

Loterías

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche hoy, 19 de febrero

Loterías

Combinación ganadora del Chontico Día y Noche: conozca los números que salieron en el sorteo de este domingo, 8 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo del Chontico Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Chontico Día

  • 21 de febrero de 2026: 6131 - 3
  • 20 de febrero de 2026: 7972 - 8
  • 19 de febrero de 2026: 8976 - 3

Chontico Noche

  • 21 de febrero de 2026: 1163-4
  • 20 de febrero de 2026: 1295 - 6
  • 19 de febrero de 2026: 8461 - 4

Más de Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 22 de febrero de 2026

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Lotería del Cauca.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 21 de febrero

Los resultados del último sorteo reavivaron la expectativa entre quienes siguen cada semana este tradicional juego de azar.

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 21 de enero de 2026

El Baloto regresó este miércoles con su sorteo número 2563 y la ilusión de un nuevo ganador.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366.

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366

Sinuano Día y Noche

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este sábado, 21 de febrero de 2026

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.

Resultado del Chontico Día y edición Noche: revise si ganó este sábado 21 de febrero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde: estos fueron los números que se llevaron el premio gordo el 21 de febrero

Noticias Destacadas