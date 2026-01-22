Lotería

Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: resultados de este jueves 22 de enero

Estas loterías realizan dos sorteos diarios, de lunes a domingo. Consulte los resultados y descubra si se convirtió en el próximo millonario del país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de enero de 2026, 4:54 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de enero.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En los últimos años, la lotería se ha consolidado como uno de los juegos de azar con mayor popularidad a nivel mundial. En Colombia, entre las más consultadas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Además, algunos sorteos incluyen La Quinta, una balota adicional que se suma a las cuatro cifras principales y amplía las posibilidades de ganar.

Estos son los resultados de la jornada:

El Dorado

En el sorteo de El Dorado, que se llevó a cabo a las 11:00 a. m. de este jueves, se publicaron los números ganadores correspondientes a la más reciente jornada, junto con las series y modalidades establecidas por la entidad operadora.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5127.
  • La Quinta: 7.
YouTube video 1k4ax1mEsxs thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
YouTube video qt33t_tKN4I thumbnail

El Paisita

En Antioquia, la expectativa estuvo marcada por el sorteo de La Paisita Día, que se llevó a cabo a la 1:00 p. m., momento en el que numerosos jugadores aguardaban con entusiasmo la revelación del número ganador. El próximo sorteo está programado a las 6:00 p. m.

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves 22 de enero

Loterías

Termine el día como millonario: Estos son los números ganadores de la lotería Super Astro Luna el miércoles 21 de enero

Loterías

Ya salieron los resultados de la Lotería Manizales de este miércoles 21 de enero: pudo ser el ganador

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 21 de enero de 2026, último sorteo 4832

Loterías

¿Fue el afortunado este miércoles con la Lotería del Meta? Conozca los resultados del sorteo de este 21 de enero

Loterías

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Loterías

¿Es ganador? Estos son los resultados de la Lotería Chontico del martes 20 de enero de 2026

Loterías

¿Fue el afortunado? Consulte si ganó en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes, 20 de enero

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
YouTube video v1f5whamqJs thumbnail

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
YouTube video V-AN7L-Lisg thumbnail

La Caribeña

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado a las 2:30 p. m. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa. Además, la siguiente oportunidad está para las 10:30 p. m.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Más de Loterías

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre.

Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: resultados de este jueves 22 de enero

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde del 29 de octubre de 2025

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves 22 de enero

Super Astro Luna, resultados de hoy

Termine el día como millonario: Estos son los números ganadores de la lotería Super Astro Luna el miércoles 21 de enero

El 24 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 4923 de la Lotería de Manizales con millonario resultado.

Ya salieron los resultados de la Lotería Manizales de este miércoles 21 de enero: pudo ser el ganador

La Lotería del Valle juega todos los miércoles en la noche.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 21 de enero de 2026, último sorteo 4832

Lotería del Meta: 27 de agosto de 2025.

¿Fue el afortunado este miércoles con la Lotería del Meta? Conozca los resultados del sorteo de este 21 de enero

Lotería Astro Sol

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre.

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Noticias Destacadas