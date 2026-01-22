Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: resultados de este jueves 22 de enero

En los últimos años, la lotería se ha consolidado como uno de los juegos de azar con mayor popularidad a nivel mundial. En Colombia, entre las más consultadas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Además, algunos sorteos incluyen La Quinta, una balota adicional que se suma a las cuatro cifras principales y amplía las posibilidades de ganar.
Estos son los resultados de la jornada:
El Dorado
En el sorteo de El Dorado, que se llevó a cabo a las 11:00 a. m. de este jueves, se publicaron los números ganadores correspondientes a la más reciente jornada, junto con las series y modalidades establecidas por la entidad operadora.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 5127.
- La Quinta: 7.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita
En Antioquia, la expectativa estuvo marcada por el sorteo de La Paisita Día, que se llevó a cabo a la 1:00 p. m., momento en el que numerosos jugadores aguardaban con entusiasmo la revelación del número ganador. El próximo sorteo está programado a las 6:00 p. m.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña
En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado a las 2:30 p. m. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa. Además, la siguiente oportunidad está para las 10:30 p. m.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.