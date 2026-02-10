Este martes 10 de febrero, la Lotería El Sinuano realiza un nuevo sorteo en sus versiones Día y Noche, uno de los chances más populares entre los apostadores colombianos.

El sorteo de hoy de la Lotería El Sinuano dio a conocer oficialmente el número ganador, generando gran expectativa entre los jugadores y aficionados que siguen de cerca esta popular modalidad.

En la versión El Sinuano Día, el número ganador fue 7330, mientras que la tradicional ‘quinta’, anunciada por Telecaribe, corresponde al 0, completando la combinación que podría alegrar a los ganadores de la jornada.

Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de las plataformas autorizadas y redes sociales de la Lotería El Sinuano para confirmar si su jugada fue la afortunada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 10 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 7330

Número ganador de cinco cifras: 73300

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 10 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Los jugadores que acertaron los números ganadores pueden reclamar sus premios siguiendo las instrucciones oficiales de la Lotería El Sinuano.

Para quienes no tuvieron suerte, siempre queda la oportunidad de participar en los próximos sorteos y seguir intentando ganar en esta popular modalidad.