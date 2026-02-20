LOTERÍAS

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 20 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Revise aquí los números que salieron en el sorteo de El Sinuano Día y Noche y compruebe si es el ganador.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de febrero de 2026, 2:55 p. m.
El Sinuano dejó nuevos ganadores en el país.
El Sinuano dejó nuevos ganadores en el país. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

Este viernes 20 de febrero, la Lotería El Sinuano realiza un nuevo sorteo en sus versiones Día y Noche, uno de los chances más populares entre los apostadores colombianos.

El sorteo de hoy de la Lotería El Sinuano dio a conocer oficialmente el número ganador, generando gran expectativa entre los jugadores y aficionados que siguen de cerca esta popular modalidad.

Resultados lotería Chontico Día y Noche del viernes 20 de febrero de 2026

En la versión El Sinuano Día, el número ganador fue el 4309, mientras que la tradicional ‘quinta’, anunciada por Telecaribe, corresponde al 6 , completando la combinación que podría alegrar a los ganadores de la jornada.

Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de las plataformas autorizadas y redes sociales de la Lotería El Sinuano para confirmar si su jugada fue la afortunada.

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche del viernes 20 de febrero de 2026

Loterías

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 20 de febrero

Loterías

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultados del sorteo del 19 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 19 de febrero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de febrero

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del jueves 19 de febrero de 2026

Loterías

La lotería Super Astro Sol premió a sus ganadores el jueves 19 de febrero: consulte si usted fue el afortunado

Loterías

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 19 de febrero

Loterías

Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 20 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 4309
  • Número ganador de cinco cifras: 6
YouTube video rj2Egugnhhk thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 20 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Los jugadores que acertaron los números ganadores pueden reclamar sus premios siguiendo las instrucciones oficiales de la Lotería El Sinuano.

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Para quienes no tuvieron suerte, siempre queda la oportunidad de participar en los próximos sorteos y seguir intentando ganar en esta popular modalidad.

Más de Loterías

Chontico Día y Noche

Resultados lotería Chontico Día y Noche del viernes 20 de febrero de 2026

La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 20 de febrero

La ilusión se renovó con una nueva edición del tradicional juego capitalino.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultados del sorteo del 19 de febrero de 2026

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 19 de febrero de 2026

La Lotería del Quindío juega cada jueves.

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de febrero

Sorteo 4 de septiembre

Miloto: números ganadores del sorteo del jueves 19 de febrero de 2026

Lotería de Manizales - 18 de febrero de 2026.

Lotería de Manizales: sorteo 4943 de este miércoles, 18 de febrero

Número que cayó del Baloto, lunes 2 de febrero de 2026

Resultado Baloto del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

Noticias Destacadas