LOTERÍAS

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del lunes 2 de marzo: resultados oficiales del sorteo

Revise aquí los números que salieron en el sorteo de El Sinuano Día y Noche y compruebe si es el ganador.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de marzo de 2026, 2:49 p. m.
El Sinuano juega todos los días.
El Sinuano juega todos los días. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

Este lunes 2 de marzo, la Lotería El Sinuano realiza un nuevo sorteo en sus versiones Día y Noche, uno de los chances más populares entre los apostadores colombianos.

El sorteo de hoy de la Lotería El Sinuano dio a conocer oficialmente el número ganador, generando gran expectativa entre los jugadores y aficionados que siguen de cerca esta popular modalidad.

En la versión El Sinuano Día, el número ganador fue el 2305, mientras que la tradicional ‘quinta’, anunciada por Telecaribe, corresponde al 0, completando la combinación que podría alegrar a los ganadores de la jornada.

Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de las plataformas autorizadas y redes sociales de la Lotería El Sinuano para confirmar si su jugada fue la afortunada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 2 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: 2305

Número ganador de cinco cifras: 0

YouTube video B-Uyk2XaFzM thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 2 de marzo

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Los jugadores que acertaron los números ganadores pueden reclamar sus premios siguiendo las instrucciones oficiales de la Lotería El Sinuano.

Para quienes no tuvieron suerte, siempre queda la oportunidad de participar en los próximos sorteos y seguir intentando ganar en esta popular modalidad.

