Números ganadores de hoy domingo, 1 de noviembre, de El Paisita, La Caribeña y El Dorado: resultados de los sorteos

El Paisita, El Dorado y La Caribeña son tres de los juegos de azar regionales más importantes del país. Este domingo, 1 de noviembre, jugaron en sus versiones de mañana y tarde arrojando los siguientes resultados oficiales.

Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 17 de octubre de 2026

Números ganadores de hoy, 1 de noviembre de 2026

El Paisita 1 (Día)

Premio mayor: 9588

La Quinta: 0

El Paisita 2 (Noche)

Premio mayor: Pendiente

El Suertudo: Pendiente

El Dorado Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: 6834.

La Quinta: 5.

La Caribeña Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo consultar y verificar los resultados?

Quienes participaron en los sorteos pueden comprobar sus apuestas a través de los canales oficiales de los operadores autorizados. Para ello, deben comparar los números publicados con la combinación seleccionada y verificar que corresponda a la modalidad en la que jugaron.

Asimismo, es importante conservar el comprobante de la apuesta y consultar las condiciones de cada juego para confirmar si se cumplen los requisitos para reclamar un premio.

Los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña se difunden al cierre de cada jornada mediante los canales oficiales de sus operadores.