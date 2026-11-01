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Números ganadores de hoy domingo, 1 de noviembre, de El Paisita, La Caribeña y El Dorado: resultados de los sorteos

La jornada arrojó nuevas cifras ganadoras para estos juegos de azar.

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Redacción Loterías
1 de noviembre de 2026 a las 2:38 p. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Paisita, El Dorado y La Caribeña son tres de los juegos de azar regionales más importantes del país. Este domingo, 1 de noviembre, jugaron en sus versiones de mañana y tarde arrojando los siguientes resultados oficiales.

Conozca los resultados del sorteo de este sábado 16 de agosto de la Lotería de Boyacá.
Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 17 de octubre de 2026

Números ganadores de hoy, 1 de noviembre de 2026

El Paisita 1 (Día)

  • Premio mayor: 9588
  • La Quinta: 0
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El Paisita 2 (Noche)

  • Premio mayor: Pendiente
  • El Suertudo: Pendiente

El Dorado Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 6834.
  • La Quinta: 5.
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La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

¿Cómo consultar y verificar los resultados?

Quienes participaron en los sorteos pueden comprobar sus apuestas a través de los canales oficiales de los operadores autorizados. Para ello, deben comparar los números publicados con la combinación seleccionada y verificar que corresponda a la modalidad en la que jugaron.

Asimismo, es importante conservar el comprobante de la apuesta y consultar las condiciones de cada juego para confirmar si se cumplen los requisitos para reclamar un premio.

Los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña se difunden al cierre de cada jornada mediante los canales oficiales de sus operadores.