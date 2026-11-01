Números ganadores de hoy domingo, 1 de noviembre, de El Paisita, La Caribeña y El Dorado: resultados de los sorteos

El Paisita, El Dorado y La Caribeña son tres de los juegos de azar regionales más importantes del país. Este domingo, 1 de noviembre, jugaron en sus versiones de mañana y tarde arrojando los siguientes resultados oficiales.
Números ganadores de hoy, 1 de noviembre de 2026
El Paisita 1 (Día)
- Premio mayor: 9588
- La Quinta: 0
El Paisita 2 (Noche)
- Premio mayor: Pendiente
- El Suertudo: Pendiente
El Dorado Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: 6834.
- La Quinta: 5.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
¿Cómo consultar y verificar los resultados?
Quienes participaron en los sorteos pueden comprobar sus apuestas a través de los canales oficiales de los operadores autorizados. Para ello, deben comparar los números publicados con la combinación seleccionada y verificar que corresponda a la modalidad en la que jugaron.
Asimismo, es importante conservar el comprobante de la apuesta y consultar las condiciones de cada juego para confirmar si se cumplen los requisitos para reclamar un premio.
Los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña se difunden al cierre de cada jornada mediante los canales oficiales de sus operadores.