Loterías
Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde este 16 de septiembre de 2025: conozca si es el afortunado
Ya se jugó el más reciente sorteo de este importante lotería y hay una nueva combinación ganadora.
La popular lotería La Antioqueñita llevó a cabo un nuevo sorteo este martes, 16 de septiembre, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus tradicionales juegos diarios, que se realizan en dos jornadas: en la mañana y en la tarde.
El primer sorteo se efectuó a las 10:00 a. m. y correspondió al número 6017 en la trayectoria de esta reconocida lotería antioqueña, una de las más queridas por los jugadores en Colombia.
El resultado ganador fue la combinación 3102. De igual forma, se realizó el juego adicional denominado ‘La Quinta’, el cual aumenta las opciones de premio para los participantes; en esta ocasión, el número favorecido fue el 8.
Resultados del sorteo 6017 de la lotería La Antioqueñita Día
- Número ganador: 3102
- Quinta balota: 8
En cuanto a la edición de la tarde, se llevará a cabo a las 4:00 p. m. y podrá seguirse en vivo a través del canal La Red Gana en YouTube, permitiendo que los jugadores conozcan los resultados al instante.
Resultados del sorteo 6018 de la lotería La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: 7945
- Quinta balota: 9
Si no alcanzó a revisar los resultados más recientes, estas fueron las combinaciones ganadoras de los tres últimos sorteos:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 2375
- Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 9193
- Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 1711
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 6865
- Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 0489
- Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 8332
Para participar en La Antioqueñita, los jugadores deben seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, quienes deseen incrementar sus probabilidades de éxito tienen la opción de añadir una quinta balota. Si logran acertar, el premio puede ser considerablemente mayor.
El próximo juego de La Antioqueñita Día está programado para el miércoles 17 de septiembre, a las 10:00 a. m., en su versión Día, y al igual que siempre, se transmitirá en directo.