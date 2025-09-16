Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde este 16 de septiembre de 2025: conozca si es el afortunado

La popular lotería La Antioqueñita llevó a cabo un nuevo sorteo este martes, 16 de septiembre, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en sus tradicionales juegos diarios, que se realizan en dos jornadas: en la mañana y en la tarde.

El primer sorteo se efectuó a las 10:00 a. m. y correspondió al número 6017 en la trayectoria de esta reconocida lotería antioqueña, una de las más queridas por los jugadores en Colombia.

El resultado ganador fue la combinación 3102. De igual forma, se realizó el juego adicional denominado ‘La Quinta’, el cual aumenta las opciones de premio para los participantes; en esta ocasión, el número favorecido fue el 8.

Resultados del sorteo 6017 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 3102

Quinta balota: 8

En cuanto a la edición de la tarde, se llevará a cabo a las 4:00 p. m. y podrá seguirse en vivo a través del canal La Red Gana en YouTube, permitiendo que los jugadores conozcan los resultados al instante.

Resultados del sorteo 6018 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: 7945

Quinta balota: 9

Si no alcanzó a revisar los resultados más recientes, estas fueron las combinaciones ganadoras de los tres últimos sorteos:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 2375

Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 9193

Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 1711

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 6865

Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 0489

Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 8332

Para participar en La Antioqueñita, los jugadores deben seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, quienes deseen incrementar sus probabilidades de éxito tienen la opción de añadir una quinta balota. Si logran acertar, el premio puede ser considerablemente mayor.