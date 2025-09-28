Números ganadores de la Antioqueñita Día y Tarde hoy domingo, 28 de septiembre

Este domingo 28 de septiembre se celebró un nuevo sorteo de La Antioqueñita Día, una de los chances más apostados en Antioquia, que nuevamente entregó un número ganador y mantuvo la expectativa entre miles de apostadores.

La jornada de este domingo estuvo marcada por la ilusión de quienes confiaron en su combinación de cifras, pues la tradición de este juego continúa siendo una de las más arraigadas en la región.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 8008

Quinta balota: 2

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: (Pendiente)

Quinta balota: (Pendiente)

El próximo sorteo de Antioqueñita Día se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, a las 12:00 del mediodía.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

Los últimos cinco sorteos de La Antioqueñita Día

Sorteo del 27 de agosto de 2025: 5869

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 4609

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2113

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0715

los últimos cinco sorteos La Antioqueñita Tarde