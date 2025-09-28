LOTERÍAS
Números ganadores de la Antioqueñita Día y Tarde hoy domingo, 28 de septiembre
Los apostadores pueden revisar acá si acertaron en alguno de los dos sorteos.
Este domingo 28 de septiembre se celebró un nuevo sorteo de La Antioqueñita Día, una de los chances más apostados en Antioquia, que nuevamente entregó un número ganador y mantuvo la expectativa entre miles de apostadores.
La jornada de este domingo estuvo marcada por la ilusión de quienes confiaron en su combinación de cifras, pues la tradición de este juego continúa siendo una de las más arraigadas en la región.
Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Día
- Número ganador: 8008
- Quinta balota: 2
Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: (Pendiente)
- Quinta balota: (Pendiente)
El próximo sorteo de Antioqueñita Día se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, a las 12:00 del mediodía.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.
Los últimos cinco sorteos de La Antioqueñita Día
- Sorteo del 27 de agosto de 2025: 5869
- Sorteo del 26 de agosto de 2025: 4609
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2113
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0715
los últimos cinco sorteos La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 27 de agosto de 2025: 7922
- Sorteo del 26 de agosto de 2025: 6735
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: 8835
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8417
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0660