Números ganadores de la lotería Astro Sol: Resultado sorteo del viernes 29 agosto

Para este viernes, 29 de agosto, se jugó el sorteo número 5222 de la lotería Astro Sol, de la cual los jugadores pueden ganar millones de pesos si aciertan a la cifra que aparece en las balotas blancas, junto con el signo zodiacal.

Así las cosas, los números ganadores de esta jornada son: 5447

Las últimas tres cifras: 447

Las últimas dos cifras: 47

Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario

Este es uno de los juegos al azar más populares del territorio colombiano, donde a diario millones de personas eligen números aleatorios para probar su suerte. Se juega cada día entre semana y todos los sábados a las 4 de la tarde.

Para poder participar, las personas deben adquirir una boleta en la que pueden apostar desde 500 a 10.000 pesos, máximo. Para luego elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la elección de su signo zodiacal favorito para aumentar las posibilidades de llevarse el premio mayor.

En caso de un jugador acierte a la cifra completa de cuatro número, junto con el signo, el total apostado se multiplica por 42 mil, que corresponderá al premio definitivo.