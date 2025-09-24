Suscribirse

Números ganadores de la Lotería del Meta: consulte si se llevó millones de pesos este miércoles 24 de septiembre

Este chance se juega todos los miércoles en la noche.

Redacción Loterías
25 de septiembre de 2025, 3:46 a. m.
Lotería del Meta: 27 de agosto de 2025.
Lotería del Meta. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería del Meta.

Este miércoles, 24 de septiembre, se jugó el sorteo número 3265 de la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: de la serie:

Sorteo 3265 de la Lotería del Meta - miércoles 24 de septiembre

Número ganador: 1109

Serie: 040

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

