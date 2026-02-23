Loterías

Números ganadores de la lotería El Sinuano de hoy lunes, 23 de febrero: cifras cargadas de suerte del nuevo sorteo

Los jugadores recibieron el nuevo resultado que podría concederles un jugoso premio.

Redacción Loterías
23 de febrero de 2026, 2:47 p. m.
La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
La semana arrancó con nuevo sorteo este lunes, 23 de febrero, llevando a cabo una jornada de expectativa para los aficionados a los juegos de azar.

En esta oportunidad, se realizó otro sorteo de Lotería El Sinuano en sus versiones Día y Noche, una de las modalidades de chance con mayor tradición y acogida entre quienes apuestan a la fortuna en el arranque del año.

Los números fueron dados a conocer a través de la emisión oficial en vivo, generando de inmediato reacciones entre los jugadores. En el caso del sorteo de El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 1424, resultado que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y plataformas oficiales.

En cuanto a la quinta balota, el resultado fue 3, permitiendo que los espectadores vieran si la suerte los rodeó y les dio ese impulso para quedarse con el jugoso premio.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 23 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 1424
  • Número ganador de cinco cifras: 3
YouTube video eAhHAa0ktJQ thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 23 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente

El próximo sorteo se realizará el 24 de febrero de 2026, a las 2:30 p.m. por Telecaribe o los canales principales digitales.

