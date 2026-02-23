La semana arrancó con nuevo sorteo este lunes, 23 de febrero, llevando a cabo una jornada de expectativa para los aficionados a los juegos de azar.

En esta oportunidad, se realizó otro sorteo de Lotería El Sinuano en sus versiones Día y Noche, una de las modalidades de chance con mayor tradición y acogida entre quienes apuestan a la fortuna en el arranque del año.

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este lunes 23 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Los números fueron dados a conocer a través de la emisión oficial en vivo, generando de inmediato reacciones entre los jugadores. En el caso del sorteo de El Sinuano Día, la cifra favorecida fue el 1424, resultado que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y plataformas oficiales.

En cuanto a la quinta balota, el resultado fue 3, permitiendo que los espectadores vieran si la suerte los rodeó y les dio ese impulso para quedarse con el jugoso premio.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 23 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 1424

Número ganador de cinco cifras: 3

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 23 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

El próximo sorteo se realizará el 24 de febrero de 2026, a las 2:30 p.m. por Telecaribe o los canales principales digitales.