Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 27 de febrero: estos fueron los resultados del viernes

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6345 de este viernes, 27 de febrero, la combinación ganadora fue 9587, acompañada por “La Quinta” balota número 1.

Resultados del sorteo 6345 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 9587

Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6346 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 26 de febrero de 2026: 9148 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 25 de febrero de 2026: 3481 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 24 de febrero de 2026: 1945 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 26 de febrero de 2026: 4517 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 25 de febrero de 2026: 9029 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 24 de febrero de 2026: 9176 – Quinta balota: 8

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, a las 10:00 de la mañana, y también podrá visualizarse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana.