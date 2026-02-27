Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 27 de febrero: estos fueron los resultados del viernes

Si acierta las cinco balotas, puede ganarse hasta más de mil millones de pesos con este importante juego de azar.

Redacción Loterías
27 de febrero de 2026, 10:25 a. m.
Resultados de la Lotería La Antioqueñita Día y Tarde.
La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6345 de este viernes, 27 de febrero, la combinación ganadora fue 9587, acompañada por “La Quinta” balota número 1.

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Resultados del sorteo 6345 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9587
  • Quinta balota: 1
YouTube video QEMC3UMqmFI thumbnail

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6346 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video K2CZ8PGSsJA thumbnail
Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 26 de febrero

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 26 de febrero de 2026: 9148 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 25 de febrero de 2026: 3481 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 24 de febrero de 2026: 1945 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 26 de febrero de 2026: 4517 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 25 de febrero de 2026: 9029 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 24 de febrero de 2026: 9176 – Quinta balota: 8

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, a las 10:00 de la mañana, y también podrá visualizarse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana.

