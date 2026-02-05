Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 5 de febrero: estos fueron los resultados del jueves

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este jueves, 5 de febrero, jugó su sorteo número 6301, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 0777, junto con la balota conocida como ‘La Quinta’, número 4.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a. m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del mediodía.

Resultados del sorteo 6301 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 0777

Quinta balota: 4

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6302 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 4 de febrero de 2026: 7067 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 3 de febrero de 2026: 5525 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 2 de febrero de 2026: 6186 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 4 de febrero de 2026: 5737 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 3 de febrero de 2026: 4201 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 2 de febrero de 2026: 6451 – Quinta balota: 3

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este viernes, 6 de febrero, a las 10:00 de la mañana.