Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Este miércoles, 18 de febrero, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular que tiene un nuevo acumulado de $169 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $72.2 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Resultado de Powerball del 18 de febrero

Números ganadores: 09-64-52-66-33

Powerball: 01

Power Play: X2

El próximo sorteo se realizará el sábado 21 de febrero a las 22:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida. También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

El costo del boleto es de US$2 por juego en las sucursales autorizadas para su venta, la cual opera en más de 45 estados del país norteamericano, incluso con posibilidad de jugar desde el exterior a través de centros de loterías internacionales.

“Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Para participar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar.“, señala la lotería en su portal web.