Loterías

Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de febrero de 2026, 11:01 p. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall Foto: Lotería PowerBall

Este miércoles, 18 de febrero, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular que tiene un nuevo acumulado de $169 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $72.2 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Resultado de Powerball del 18 de febrero

Números ganadores: 09-64-52-66-33

Powerball: 01

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Loterías

¿Acaso usted es el nuevo millonario de Colombia?: este es el resultado de la Lotería del Valle

Loterías

Lotería del Meta, miércoles 18 de febrero: repase el número ganador del sorteo 3286

Loterías

Lotería Super Astro Sol de hoy miércoles, 18 de febrero: resultados ganadores

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy miércoles, 18 de febrero

Loterías

Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

Loterías

¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

Loterías

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de la lotería Powerball del miércoles 11 de febrero de 2026: estos son los números ganadores

Loterías

Nuevo millonario en Estados Unidos durante Navidad: Powerball dejó ganador que se llevará más de 1.800 millones de dólares

Power Play: X2

YouTube video bw5R9TcLzVA thumbnail

El próximo sorteo se realizará el sábado 21 de febrero a las 22:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida. También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

El costo del boleto es de US$2 por juego en las sucursales autorizadas para su venta, la cual opera en más de 45 estados del país norteamericano, incluso con posibilidad de jugar desde el exterior a través de centros de loterías internacionales.

“Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Para participar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar.“, señala la lotería en su portal web.

Más de Loterías

Juegos de azar

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Lotería del Valle.

¿Acaso usted es el nuevo millonario de Colombia?: este es el resultado de la Lotería del Valle

Lotería del Meta - 18 de febrero de 2026.

Lotería del Meta, miércoles 18 de febrero: repase el número ganador del sorteo 3286

Resultados del Super Astro Sol

Lotería Super Astro Sol de hoy miércoles, 18 de febrero: resultados ganadores

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy miércoles, 18 de febrero

Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de febrero.

¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

La Antioqueñita Día y Tarde

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 18 de febrero: estos fueron los resultados del miércoles

El resultado del sorteo correspondiente a este martes ya fue publicado.

¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados de la Lotería del Huila

Noticias Destacadas