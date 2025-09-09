Suscribirse

Números ganadores del Dorado Tarde hoy, martes 9 de septiembre de 2025: estos son los resultados

El sorteo se jugó de nuevo, dándole la oportunidad a más personas de recibir una jugosa sorpresa económica.

Redacción Loterías
9 de septiembre de 2025, 9:12 p. m.
Dorado Tarde: resultados para el martes 9 de septiembre.
El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en el país. Por ello, cada vez que se realiza un nuevo sorteo, los apostadores están pendientes de los resultados oficiales para comprobar con detenimiento si sus números resultaron ganadores.

Para quienes sueñan con alcanzar este premio, todo está en depositar su fe en cifras de confianza, especiales y distintas, basándose en otros resultados del sorteo.

Para este martes, 9 de septiembre, la suerte volvió a caer en un nuevo sorteo, arrojando un resultado inesperado. El número fue el 6137, con la quinta balota 9.

Resultado Dorado Tarde del martes 9 de septiembre de 2025

  • Premio mayor: 6137
  • La Quinta: 9

Este chance se juega de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde en Colombia, y el próximo sorteo tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre.

Reclamación de premios

En caso de resultar ganador, es necesario que la persona titular del billete se acerque directamente a un punto autorizado para hacer efectivo el cobro. Será indispensable presentar la cédula o documento de identidad en original, ya que sin este requisito no se valida el proceso.

De igual manera, las autoridades del sorteo advierten a los participantes que no deben confiar en llamadas o mensajes que anuncien falsos premios. El único medio válido para conocer los resultados es la transmisión oficial que se realiza en vivo a través de Canal 1, lo cual asegura transparencia y evita fraudes.

¿Cómo participar en el Dorado Tarde?

La dinámica es sencilla: cada jugador elige una combinación de cuatro cifras y puede acceder a diferentes modalidades de apuesta. Una de las más utilizadas es la conocida como “Combinados”, en la que no solo importa acertar los números en orden exacto, sino también en algunas de sus variantes, lo que amplía las probabilidades de ganar.

Las ganancias dependen tanto de la cantidad de aciertos obtenidos como del monto invertido en la apuesta, lo que hace que cada jugador pueda recibir premios proporcionales a su jugada.

