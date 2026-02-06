Loterías

Números ganadores del sorteo 481 de Miloto para el viernes 6 de febrero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

7 de febrero de 2026, 3:04 a. m.
Sorteo del viernes 6 de febrero.
Este viernes, 6 febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 481 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, dice la invitación de la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 6 de febrero de 2026

Los números ganadores del sorteo 481 fueron:

  • 06- 04- 36- 17- 05

El acumulado está en $150 millones.

Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 481 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

