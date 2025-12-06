Suscribirse

Ojo jugadores de El Sinuano Día y Noche: consulte aquí los números ganadores del sábado 6 de diciembre

Estos fueron los resultados de la lotería.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 9:00 p. m.
El Sinuano Día y Noche
El Sinuano es una de las loterías más populares en Colombia, dado que ofrece a los jugadores la posibilidad de ganar millones de pesos y grandes premios.

Para este sábado, 6 de diciembre, se realizó una nueva edición de la lotería El Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario. Este juego de azar es organizado por la Lotería de Córdoba y se realiza en dos momentos del día. Al mediodía y en la noche.

Para el caso del sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 1215.

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras:1215
  • Número ganador de cinco cifras: 1215-4

Entre tanto, la quinta de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue el 4.

SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA sábado 06 de Diciembre de 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras:(pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (pendiente)

Desde su creación, El Sinuano busca y mantiene un propósito, que es el de brindar entretenimiento responsable a través del juego legal, al tiempo que aporta recursos esenciales para el financiamiento del sistema hospitalario de la región.

Es importante tener en cuenta que el nombre de la lotería le rinde homenaje al río Sinú, una de las principales riquezas naturales de Córdoba y símbolo profundo de la identidad y el orgullo cordobés.

En su edición Día, El Sinuano juega a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos. Entre tanto, su sorteo de la Noche está programado de lunes a sábados a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Para quienes aciertan en los cuatro números reciben 4,500 veces lo apostado. En cambio, por tres aciertos se obtiene 400 veces más lo invertido.

Si fueron dos números acertados, el apostador tiene la oportunidad de ganar 50 veces más, y por un acierto se lleva 5 veces más la apuesta realizada.

