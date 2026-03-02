Loterías

Powerball: estos son los números ganadores del lunes 2 de marzo de 2026

Esta lotería tiene un nuevo acumulado de $249 millones de dólares.

Redacción Loterías
2 de marzo de 2026, 10:54 p. m.
Estos son los resultados del más reciente sorteo.
Este lunes, 2 de marzo, se jugó el más reciente premio de Powerball, el cual tiene un nuevo acumulado de $249 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $117.2 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar“, señala la lotería en su portal web.

Resultado de Powerball del 2 de marzo

Números ganadores: 18-17-38-62-02

Powerball: 20

Power Play: 2x

YouTube video 3fC6cusmtxM thumbnail

El próximo sorteo se realizará el miércoles 4 de marzo a las 11:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días lunes, miércoles y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

