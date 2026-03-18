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Powerball: resultados de los números ganadores del miércoles 18 de marzo de 2026

El sorteo tiene un nuevo acumulado.

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Redacción Loterías
18 de marzo de 2026, 10:31 p. m.
Resultados de Powerball.
Resultados de Powerball. Foto: Getty Images

Este miércoles, 18 de marzo, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular de Estados Unidos que tiene un nuevo acumulado de $101 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $46.0 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Resultado de Powerball del 10 de marzo

  • Números ganadores: 18 - 69 - 14 - 19 - 21
  • Powerball: 01
  • Power Play: 3X
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El próximo sorteo se realizará el sábado 21 de marzo a las 22:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida. También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

El costo del boleto es de US$2 por juego en las sucursales autorizadas para su venta, la cual opera en más de 45 estados del país norteamericano, incluso con posibilidad de jugar desde el exterior a través de centros de loterías internacionales.

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“Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Para participar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar”, señala la lotería en su portal web.