Loterías
Premio mayor de la Lotería de Bogotá: número ganador del sorteo 2820 del jueves 13 de noviembre
La noche cerró con la publicación del resultado que encabezó el sorteo más reciente de la lotería capitalina.
La Lotería de Bogotá celebró en la noche de este jueves 13 de noviembre de 2025 su sorteo número 2820, programado como cada semana a las 10:25 p.m.
El premio mayor, fijado en $10.000 millones ha sido sorteado y la entidad recordó que el sorteo se realiza únicamente los jueves e invitó a los jugadores a revisar con detalle sus fracciones.
Resultado premio mayor, 13 de noviembre 2025
- Número: 8957
- Serie: 256
Historial de los 3 últimos sorteos
En las últimas semanas, la Lotería de Bogotá ha tenido diferentes resultados, los cuales han sido:
- Sorteo del 6 de noviembre de 2025: número 3290, serie 191.
- Sorteo del 30 de octubre de 2025: número 4913, serie 193.
- Sorteo del 23 de octubre de 2025: número 3223, serie 097.
Plan de premios del sorteo
Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá mantiene un esquema amplio de premios secos destinados a ofrecer múltiples oportunidades de ganar. Para este sorteo, el plan contempló:
- Premio mayor: $10.000 millones
- Premio seco: $1.000 millones
- Dos premios secos: $500 millones
- Tres premios secos: $200 millones
- Seis premios secos: $50 millones
- Diez premios secos: $20 millones
- Treinta premios secos: $10 millones
La entidad destacó que todos estos premios están sujetos a los descuentos de ley aplicables a ganancias ocasionales.