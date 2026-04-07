Primer sorteo de la Lotería del Huila del mes: resultado sorteo 4750, martes 7 de abril 2026

Este martes 7 de abril de 2026 se llevó a cabo el primer sorteo del mes de la Lotería del Huila, uno de los juegos de azar tradicionales en Colombia que se realiza semanalmente. Como es habitual, el sorteo se efectuó a las 10:25 de la noche, hora en la que miles de apostadores estuvieron atentos al resultado.

Resultado del premio mayor

El sorteo número 4750, correspondiente al premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos, dejó como número ganador el:

Número: 2875

Serie: 016

Un premio mayor millonario y múltiples oportunidades

La estructura de premios de la Lotería del Huila continúa siendo uno de sus principales atractivos. Para este sorteo, los participantes no solo compitieron por el premio mayor, sino también por una amplia lista de incentivos adicionales:

Premio mayor: 2.000 millones de pesos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

Este esquema permite que más jugadores tengan posibilidades de ganar, incluso si no aciertan el número principal.

Resultados recientes: así se movió la suerte en marzo

En las semanas previas, la suerte estuvo distribuida en diferentes números que marcaron tendencia entre los jugadores habituales. Estos fueron los resultados más recientes:

31 de marzo de 2026: 8560 / 175

8560 / 175 24 de marzo de 2026: 4170 / 090

4170 / 090 17 de marzo de 2026: 1503 / 144

Estas cifras suelen ser analizadas por apostadores que buscan patrones o combinaciones repetitivas al momento de elegir sus números.