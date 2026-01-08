Loterías

Pudo haber ganado millones de pesos hoy: estos son los resultados de Super Astro Sol el jueves 8 de enero

Los colombianos apuestan en este juego de lunes a sábado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de enero de 2026, 9:11 p. m.
Lotería Astro Sol.
Lotería Astro Sol. Foto: Lotería Astro Sol.

Hoy, jueves 8 de enero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5328 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 4114
  • Los últimos tres dígitos: 114
  • Los últimos dos dígitos: 14
  • Y el signo zodiacal ganador es: Aries
Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Loterías

Combinación del Baloto, miércoles 7 de enero de 2026: conozca el número que cayó en el sorteo 2602

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los resultados ganadores del sorteo de hoy, jueves 8 de enero

Loterías

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche del jueves 8 de enero de 2026: estos son los números afortunados

Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero

Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Loterías

Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del sorteo del martes 6 de enero

Loterías

Miloto: resultados del martes 6 de enero de 2026

Loterías

Consulte si tuvo suerte hoy en la lotería Super Astro Sol: los números ganadores del martes 6 de enero

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

Lotería Astro Sol.

Pudo haber ganado millones de pesos hoy: estos son los resultados de Super Astro Sol el jueves 8 de enero

Los apostadores revisan sus tiquetes tras conocerse el resultado oficial.

Combinación del Baloto, miércoles 7 de enero de 2026: conozca el número que cayó en el sorteo 2602

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los resultados ganadores del sorteo de hoy, jueves 8 de enero

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy

Resultados lotería Chontico Día y Noche del jueves 8 de enero de 2026: estos son los números afortunados

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.

¿Fue uno de los ganadores? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de enero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Este 5 de noviembre pudo ser el afortunado del premio mayor.

Lotería de Manizales: resultados del primer sorteo del 2026

Lotería del Meta 7 de enero de 2026.

Entérese si fue el afortunado ganador del sorteo 3280 en la Lotería del Meta: 7 de enero de 2026

Conozca los resultados del Super Astro Luna este lunes, 19 de mayo.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este miércoles, 7 de enero de 2026

Noticias Destacadas