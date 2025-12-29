¿Qué número cayó en la Lotería del Tolima? Resultados del lunes 29 de diciembre

Este lunes, 29 de diciembre, se llevó a cabo el último sorteo del año 2025 de la Lotería del Tolima donde un apostador se volvió en el nuevo ganador del premio mayor.

“Este no es solo un sorteo, es la oportunidad de cerrar el año apostándole a lo que siempre has soñado”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Durante este sorteo número 4150 se jugaron $3.500 millones en el premio mayor y el bono de $30 millones para la remodelación de tu casa.

“Empieza el 2026 con tranquilidad, nuevos planes y una historia que valga la pena contar”, agregó la lotería.

Resultados del 29 de diciembre

Premio mayor: 5151

Serie: 183

