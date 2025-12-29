Loterías

¿Qué número cayó en la Lotería del Tolima? Resultados del lunes 29 de diciembre

Se jugaron $3.500 millones en el premio mayor.

Redacción Loterías
30 de diciembre de 2025, 3:45 a. m.
Sorteo número 4150
Sorteo número 4150 Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes, 29 de diciembre, se llevó a cabo el último sorteo del año 2025 de la Lotería del Tolima donde un apostador se volvió en el nuevo ganador del premio mayor.

“Este no es solo un sorteo, es la oportunidad de cerrar el año apostándole a lo que siempre has soñado”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Lotería del Tolima: estos son los números ganadores del sorteo del lunes 22 de diciembre

Durante este sorteo número 4150 se jugaron $3.500 millones en el premio mayor y el bono de $30 millones para la remodelación de tu casa.

Empieza el 2026 con tranquilidad, nuevos planes y una historia que valga la pena contar”, agregó la lotería.

Resultados del 29 de diciembre

  • Premio mayor: 5151
  • Serie: 183
YouTube video 9D_LZvDpTFQ thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 2451 de la serie 271.
  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 6613 de la serie 119.
  • Sorteo del 9 de diciembre de 2025: número 8889 de la serie 101.

Noticias Destacadas