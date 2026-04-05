¿Quedó millonario el domingo de resurrección? Conozca los números ganadores de Super Astro Luna del 5 de abril

Este domingo, 5 de abril de 2026, se jugó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares de todo Colombia.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este domingo, 5 de abril de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 8158

Los últimos tres dígitos: 158

Los últimos dos dígitos: 58

El signo zodiacal ganador es: Géminis

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 5 de abril: estos fueron los resultados

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Estos han sido los resultados más recientes: