Resultado de la Antioqueñita: combinación ganadora del sorteo 6125 del domingo 9 de noviembre de 2025

El sorteo 6125 de la Antioqueñita se jugó este domingo, 9 de noviembre de 2025, a las 12:00 del mediodía, y ya se conoce la combinación ganadora.

Resultado de la Antioqueñita 1

Premio mayor: 8687 – 9

8687 – 9 Tres últimos: 687

687 Dos últimos: 87

87 Cifra completa: 8687

8687 Último número: 9

Resultado de la Antioqueñita 2

Premio mayor: pendiente

pendiente Tres últimos: pendiente

pendiente Dos últimos: pendiente

pendiente Cifra completa: pendiente

pendiente Último número: pendiente

Así han sido los 3 resultados recientes de la Antioqueñita

Durante los últimos días, la Antioqueñita ha mantenido una racha de números variados.

Estos fueron los resultados de los tres sorteos más recientes de la edición día:

Sábado 8 de noviembre de 2025: 3863 – Quinta balota: 1

3863 – Quinta balota: 1 Viernes 7 de noviembre de 2025: 4594 – Quinta balota: 7

4594 – Quinta balota: 7 Jueves 6 de noviembre de 2025: 6379 – Quinta balota: 1

3 últimos sorteos de la edición tarde:

Sábado 8 de noviembre de 2025: 7237– Quinta balota: 4

7237– Quinta balota: 4 Viernes 7 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 5

3727 – Quinta balota: 5 Jueves 6 de noviembre de 2025: 6638 – Quinta balota: 0