Loterías
Resultado de la Antioqueñita: combinación ganadora del sorteo 6125 del domingo 9 de noviembre de 2025
La Antioqueñita jugó este domingo sus ediciones día y tarde.
El sorteo 6125 de la Antioqueñita se jugó este domingo, 9 de noviembre de 2025, a las 12:00 del mediodía, y ya se conoce la combinación ganadora.
Resultado de la Antioqueñita 1
- Premio mayor: 8687 – 9
- Tres últimos: 687
- Dos últimos: 87
- Cifra completa: 8687
- Último número: 9
Resultado de la Antioqueñita 2
- Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Así han sido los 3 resultados recientes de la Antioqueñita
Durante los últimos días, la Antioqueñita ha mantenido una racha de números variados.
Estos fueron los resultados de los tres sorteos más recientes de la edición día:
- Sábado 8 de noviembre de 2025: 3863 – Quinta balota: 1
- Viernes 7 de noviembre de 2025: 4594 – Quinta balota: 7
- Jueves 6 de noviembre de 2025: 6379 – Quinta balota: 1
3 últimos sorteos de la edición tarde:
- Sábado 8 de noviembre de 2025: 7237– Quinta balota: 4
- Viernes 7 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 5
- Jueves 6 de noviembre de 2025: 6638 – Quinta balota: 0
Cada sorteo ofrece nuevas combinaciones que despiertan el interés de quienes confían en la suerte o en sus números de siempre, y que observan con atención los patrones que podrían repetirse.