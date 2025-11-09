Suscribirse

Resultado de la Antioqueñita: combinación ganadora del sorteo 6125 del domingo 9 de noviembre de 2025

La Antioqueñita jugó este domingo sus ediciones día y tarde.

Redacción Loterías
9 de noviembre de 2025, 5:46 p. m.
Una nueva jornada de emoción y expectativa se vivió con la realización del sorteo dominical de la Antioqueñita.
Resultado de la Antioqueñita Día y Tarde del 9 de noviembre | Foto: Getty Images / Lotería La Antioqueñita

El sorteo 6125 de la Antioqueñita se jugó este domingo, 9 de noviembre de 2025, a las 12:00 del mediodía, y ya se conoce la combinación ganadora.

Resultado de la Antioqueñita 1

  • Premio mayor: 8687 – 9
  • Tres últimos: 687
  • Dos últimos: 87
  • Cifra completa: 8687
  • Último número: 9
La Antioqueñita 1 - 9 de noviembre de 2025 - 12:00 PM [La Red Gana]

Resultado de la Antioqueñita 2

  • Premio mayor: pendiente
  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
Antioqueñita 2 - 9 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Así han sido los 3 resultados recientes de la Antioqueñita

Durante los últimos días, la Antioqueñita ha mantenido una racha de números variados.

Estos fueron los resultados de los tres sorteos más recientes de la edición día:

  • Sábado 8 de noviembre de 2025: 3863 – Quinta balota: 1
  • Viernes 7 de noviembre de 2025: 4594 – Quinta balota: 7
  • Jueves 6 de noviembre de 2025: 6379 – Quinta balota: 1

3 últimos sorteos de la edición tarde:

  • Sábado 8 de noviembre de 2025: 7237– Quinta balota: 4
  • Viernes 7 de noviembre de 2025: 3727 – Quinta balota: 5
  • Jueves 6 de noviembre de 2025: 6638 – Quinta balota: 0

Cada sorteo ofrece nuevas combinaciones que despiertan el interés de quienes confían en la suerte o en sus números de siempre, y que observan con atención los patrones que podrían repetirse.

